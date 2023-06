La Patum no es fa sola. L’Ajuntament de Berga fa mesos que treballa perquè la festa sigui un èxit. I més enllà dels dies de Corpus, el consistori i la comissió de la Patum han unit esforços per programar actes en el marc de la Patum tot l’Any i per presentar propostes noves.

«La Patum de tothom». Què li suggereix el lema de la nova samarreta oficial de la festa?

La Patum és de tots els que la vivim, i cadascú l’entén d’una manera diferent. Hi ha tantes Patums com berguedans o visitants. I aquesta és la clau de l’èxit, que la Patum és de tothom. No és més patumaire una persona que està en una comparsa que una persona que salta al seu costat, sense la gent les comparses tindríem poc sentit. I tampoc no hem d’oblidar que la Patum mou molta gent i s’hi implica molta gent imprescindible per a l’engranatge patumaire, és a dir no només fa Patum qui salta a la plaça o al passacarrers, sinó també les persones que la segueixen per la televisió des del sofà de casa, i totes aquelles que treballen per fer possible la festa: des de l’Ajuntament, els cossos de seguretat i emergència, els periodistes, els que estan darrera la barra d’un bar o darrera el taulell d’un negoci...

Vostè la viu com a alcalde, com a regidor de Patum i també com a geganter. Com ho combina?

Una mica sobre la marxa. La Patum al llarg de la meva vida l’he viscut de moltes maneres. A cada edat i a cada època es viu diferent i ara portava molts anys immers a la comparsa dels gegants. L’any passat, com a màxima autoritat, ja va ser diferent. La vaig gaudir igual perquè és la meva festa i la sento però me la vaig mirar diferent, i de fet per això intentes canviar algunes coses que veus que es podrien millorar. Vaig fer d’alcalde, i per tant vaig veure salts de Patum des del balcó, o també vaig estar amb els cossos de seguretat i emergència per saber de primera mà com funcionava i vaig quedar molt sorprès en positiu. I vaig fer de geganter i vaig saltar alguns salts amb els companys. Aquest any, suposo que ho viuré similar, compaginant-ho tot plegat.

El tret de sortida a la Patum es va donar dimarts amb la Patum de la Llar i ja no para fins diumenge. Si es manté la tònica de les últimes Patums, la festa es preveu multitudinària, i hi ha moments del passacarrers i de la Patum a plaça que s’arriba al límit. Quin és el protocol davant de moments de massificació?

Es tanquen els accessos a la plaça. L’any passat es va tancar en dos moments el dijous, i també dissabte al passacarrers. Tot i que el criteri per determinar-ho és a ull, quan es veu que l’espai està a rebentar i determinats punts queden més atapeïts del compte, es donen ordres perquè durant una estona no pugui entrar ningú més. Com que la Patum va fluctuant i va sortint gent, el tancament és temporal.

Hi ha alguna novetat en l’àmbit de la seguretat?

Aquest any, en alguns dels accessos a la plaça, durant les Patums completes, hi haurà detecció de metalls de forma aleatòria. És una mesura més de prevenció perquè no es portin determinats objectes, com ara ganivets. I pel que fa a les emergències, també hi ha una novetat, que és disposar d’un equip mèdic als baixos de l’Ajuntament també els dies de passacarrers, per si hi ha alguna indisposició quan s’arribi a la plaça.

Per descongestionar els actes pròpiament de Patum, es programen les Barraques amb tres dies de concerts. Després de la suspensió de part de les actuacions l’any passat, aquest any arriben amb garanties?

Sí, al 100%. Hem acordat una limitació de 80 decibels a la façana de la residència (plaça Cim d’Estela) i no acabar els concerts a altes hores de la matinada. Estem convençuts que anirà bé, i que les actuacions tindran bona acceptació per a tota mena de púbic. És un cartell atractiu i una alternativa als actes propis de Patum. (Actes i horaris: lapatum.cat)

Pel que fa al finançament de la festa, enguany compten amb el pressupost més elevat per a la Patum. Satisfet?

És positiu que la Generalitat hagi atorgat un 25% més a la Patum d’enguany respecte els 100.000 euros fixos previstos com a mínim per a quatre anys. L’Ajuntament n’aporta 330.000, per tant arribem als 455.000. Aquesta xifra ens permet estar tranquils, però tot i això cal seguir treballant per aconseguir més ajuts per revertir a la Patum.

Ajuts econòmics que es podrien invertir, per exemple, en la restauració integral de les comparses. És una necessitat?

Hem d’anar pas a pas. Restaurar totes les figures s’enfila als 200.000 euros i és un cost que no podem assumir. De moment, cada any es fa el manteniment de les peces de la imatgeria, però sí que l’àliga necessita una restauració més acurada i urgent, i de fet ja es preveia per aquest 2023 però s’ha endarrerit.

La restauradora de la Patum veu apropiat obrir el debat sobre la necessitat de disposar d’unes rèpliques de tota la imatgeria. Què en pensa?

És un debat que ha de ser profund i en què s’hauria de donar veu a tots els berguedans. Són les peces dels nostres avantpassats, i s’han de preservar i protegir però també s’han de mantenir vives.

La Patum d’enguany s’escau entre les eleccions municipals i la constitució dels Ajuntaments. A Berga, encara no hi ha res clar. El seu equip, la CUP, va guanyar les eleccions i va obtenir 6 dels 17 regidors. Però hi ha quatre partits més i les converses estan sobre la taula. L’ambient més distès de la Patum, pot ser un bon aliat per establir pactes?

Soc partidari de gaudir de la Patum aparcant les converses polítiques i parlar de possibles acords la setmana que ve. Espero que la CUP seguim al capdavant del govern de Berga.