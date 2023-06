«Quin temps farà, Aleix? Plourà avui?». I Aleix Serra, meteoròleg de professió i regidor de l’Ajuntament de Berga, s’explica una vegada i una altra. Amb paciència infinita, va repetint el pronòstic, li explica al regidor que té al costat i al veí de Berga que el coneix, i també a qui no el coneix de res i s’interessa pel tema.

«Aquests dies m’ho demanen sovint. Veníem d’una sensació que havia de fer molt mal temps durant la Patum i no n’hi havia per a tant. Pot ser que tinguem algun moment en què cauen quatre gotes o bé fa un ruixat, però de moment anem bé».

És un home buscat a Berga aquests dies de Corpus. Ja gairebé sense demanar-li explica quin temps farà: «Aquest divendres era el dia més insegur, però tot plegat no plourà gaire», comentava ahir.

No s’atabala per les preguntes reiterades. «És normal que la gent et demani coses si sap que ets meteoròleg», comenta. I entén el neguit dels patumaires per si plourà just al moment en què ha de sortir la seva comparsa o quan toca salt de plens. De fet, aquests dies és un dels homes més buscats a Berga, però li demanen pronòstics molt sovint per altres actes o activitats en els quals els organitzadors i els participants miren al cel. Segons assegura Aleix Serra, també li consulten molt sovint si plourà el dia que es fa una festa popular, o si hi ha activitats esportives o culturals, o si el fill o la filla s’han de casar i els núvols dels dies previs indiquen un temps insegur.

Aleix Serra ja té assumit que la professió li comporta aquest paper de servei a la ciutadania de Berga. No tothom té un meteoròleg de capçalera. Sap que no pot desconnectar pràcticament mai de la seva feina, que difícilment ho podrà fer perquè són moltes les persones que li coneixen l’ofici, però els berguedans li poden continuar demanant la previsió meteorològica: «És una feina que m’agrada molt i si puc donar un cop de mà, que ningú no pateixi per demanar. Em poden continuar preguntant pels pronòstics, que ho contesto de gust». Paraula de meteoròleg.