Els concerts de Patum han signat la pau amb els veïns de la plaça Cim d’Estela. O, com a mínim, la van signar els grups que van prendre part en la primera nit, dijous, de concerts de la festa berguedana. La primera nit de concerts de Patum es va tancar sense molèsties importants pel volum de la música, i enguany, ara per ara, no es repetirà la picabaralla entre la direcció de la residència Berga Residencial i l’Ajuntament perquè la música no deixava dormir la gent gran interna.

Dijous, la plaça Cim d’Estela va acollir la primera nit de Barraques, amb concerts diversos per a públic variat. Ahir, a l’hora de tancar l’edició d’aquest diari, se celebrava la segona nit de Barraques, amb més concerts i amb les mateixes garanties prèvies de respectar els decibels pactats entre l’Ajuntament, la residència de gent gran Berga Residencial i els veïns de la zona. L’acord és no superar els 80 decibels a la façana de la residència. S’està respectant el pacte de convivència. Sara Malé, gerent de Berga Residencial, afirma que «no hi ha hagut cap incidència, de moment». Els joves que van acudir als concerts van quedar concentrats a la zona més pròxima a l’escenari. No hi havia aglomeracions en unes actuacions que es feien al mateix temps que se saltava a la plaça. El públic hi va acudir en una quantitat moderada. Un cop finalitzats els concerts, els assistents no van trigar a abandonar la plaça Cim d’Estela i, poc abans d’un quart de tres de la nit, la zona de Barraques ja estava tancada. La gerent de la residència agraeix a l’organització i a l’Ajuntament de Berga el compliment del pacte i valorava la primera nit de concerts com «un èxit». «Va anar tot segons el que s’havia programat», i esperen que els concerts de divendres i dissabte «segueixen pel mateix camí». La nit d’avui dissabte es planteja com la més dura, atès que els concerts acabaran a les quatre de la matinada i s’espera més afluència de gent, amb un cartell potent. Serà a Berga un dels grups més de moda, The Tyets, i els populars Brams, entre d’altres. D’altra banda, Sara Malé entén que és Patum i en aquestes dates «s’ha de ser més permissible», ja que l’Ajuntament «té la voluntat de complir» el límit de decibels i els horaris fixats prèviament.