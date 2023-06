El passacarrers d'aquest dissabte de Patum s'ha hagut d'interrompre per la pluja. Però la Patum no se suspèn així com així. Aturada, reflexió, reorganització, la imatgeria amb els plàstics impermeables i sant ornem-hi. El passacarrers ha començat al punt de 2/4 de 8 a la plaça de Sant Pere de Berga amb el salt de maces i un cel amenaçador. Tot seguit, amb les guites han començat a caure gotes que han fet que els guitaires posessin l'impermeable transparent protector al cap de la guita xica i també de la grossa.

Després, era el torn dels gegants vells però la pluja s'ha intensificat i per la megafonia de la plaça s'ha anunciat que els gegants no farien el seu ball fins que la pluja afluixés. Un comunicat que els patumaires han rebut amb xiulets primer i amb aplaudiments quan s'ha argumentat que no podien sortir perquè els gegants "són peces centenàries que no es poden malmetre".

Tot i això, deu minuts més tard els gegants vells han sortit a la plaça amb l'impermeable transparent i els músics de la Cobla Ciutat de Berga han tocat la primera melodia. S'ha fet el primer ball amb patumaires entregats, a qui no els ha espantat la pluja.

Primer ball i aturada. Els gegants no han seguit el seu recorregut direcció al barri vell sinó que han tornat a entrar als baixos de l'Ajuntament perquè s'ha intensificat la pluja. Les maces i la guita xica s'han aixoplugat a la zona de la Berruga i la guita grossa ho ha fet també a l’Ajuntament.

La plaça s'ha pràcticament buidat en poca estona. Els berguedans i visitants que s'aplegaven a Sant Pere, menys dels que hi ha habitualment un dissabte de passacarrers, han optat per anar a sopar o a prendre alguna cosa. Els bars i restaurants del centre s'han omplert en pocs minuts de patumaires que creuaven els dits perquè el xàfec durés poca estona.

Represa a 2/4 de 10 del vespre

Segons el pronòstic meteorològic, la pluja a Berga era previst que s'aturés a quarts de 10 de la nit. Dit i fet. El passacarrers s'ha reprès, però s'ha escurçat una mica. Els salts previstos a la plaça Santa Magdalena, l'hospital i la carretra de Ribes no es faran i les comparses aniran directament a la plaça Viladomat. Des d'aquest punt, se seguirà el recorregut habitual pel centre de la ciutat, fent quinze parades amb quinze salts de maces, guites i gegants vells. S'acabarà a la plaça de Sant Pere amb tirabols.

Modificació de l'horari dels concerts de les Barraques

Els concerts de Patum, que es fan a la zona de Barraques de la plaça Cim d'Estela, ha començat amb una hora de retard per la pluja. La previsió era que la primera actuació comencés a les 8 del vespre i s'ha ajornat fins les 9. L'escenari és sota cobert i per als instruments no perilla, i la decisió que s'ha pres és que Cactus comencés a les 21 h, Maluks a les 22.30 h, The Tyets a les 00 h, i Brams a les 02 h.