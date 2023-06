La Policia local de Berga va obrir, divendres, un expedient administratiu a una botiga de Berga per vendre begudes alcohòliques a menors d'edat. Les borratxeres, els comes etílics, són una de les majors preocupacions tant de les policies com dels membres dels cossos sanitaris. És evident que el divendres, dia de la Patum infantil, és un dia de certa aturada a la festa berguedana. Entre els infants, les lesions són mínimes, i tota la incidència es trasllada a la nit, al consum d'alcohol i als afers relacionats amb les drogues.

Del balanç de divendres destaquen 19 atencions per ferides de 1r grau, les menys importants, i 2 de segon grau. En el decurs del dia hi va haver 35 assistència a l'hospital de campanya i dues evacuacions a l'hosital sant Bernabé. I durant tot el dia hi va haver 7 persones que acudir directament a l'hospital per ser atesos.