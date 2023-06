Un any més, l’Ajuntament de Berga ha celebrat el tradicional acte de lliurament de premis a aquells que fa deu anys que treballen per la festa amb el premi de Patumaire, i amb el premi patumaire d’honor als qui en fa vint-i-cinc.

Dissabte a les dotze del migdia, a la sala de plens de l’Ajuntament de Berga, es va fer entrega de trenta premis de patumaire i dotze premis de patumaire d’honor a aquelles persones que fa molts anys que estan involucrades a la Patum ajudant en una comparsa. L’acte va començar puntual a les dotze del migdia amb l’himne de Berga. Tot seguit, l’alcalde, Ivan Sànchez, va fer un primer parlament per obrir l’acte i, seguidament, va començar el lliurament de premis. En total, es va fer entrega de quaranta-dos premis davant dels diferents administradors dels quatre barris de Berga, d’amics i familiars que omplien una sala a vessar. Els berguedans guardonats van anar sortint un per un entre ovacions dels assistents per recollir el diploma o placa entregats pels regidors.

Una de les guardonades amb el premi de patumaire va ser Crisitna Peña Barniol, qui porta deu anys a la comparsa de l’Àliga. A l’acte la va acompanyar la seva filla, qui va reconèixer que li feia especial il·lusió aquest premi. D’altra banda, Abel Travé Sànchez va recollir un dels premis d’honor d’enguany, qui va sortir a recollir acompanyat dels seus fills. Travé és qui porta la guita xica durant els dies de Patum. L’any 2007 se li va fer entrega del premi patumaire per reconèixer-li els deu anys de trajectòria.

Durant la celebració també es va llegir l’acte del jurat del concurs de cartells i se’n va fer el reconeixement.

Es va fer lliurament d’un diploma al guanyador del cartell d’enguany, Albert Sant Sánchez, titulat «Moviment i màgia», qui també va sortir a recollir-lo acompanyat dels seus fills.

L’acte va finalitzar amb uns parlaments de l’alcalde, qui va agrair l’esforç incansable dels premiats per la seva trajectòria i dedicació a la festa. «Seguiu treballant per preservar la festa i fer possible que passi de generació en generació. Visca Berga i visca la Patum!», va apuntar l’alcalde. Finalment, tots els assistents es van posar dempeus per sentir per última vegada l’himne de Berga abans de posar punt final a l’acte. El patronat i el consistori berguedà han reconegut un any més la tasca i dedicació de les persones que col·laboren a la festa.