Imatgeria de Patum: peces úniques que es tracten com obres d’art

La imatgeria de la Patum surt al carrer i conviu envoltada de milers de persones, fet pel qual pateix afectacions i danys. La restauradora Gemma Rodríguez s’encarrega cada any de repassar peça per peça i arreglar els desperfectes, els més habituals són els dits dels gegants, els barrets dels nans o les cares de les guites. S’han repassat 29 figures i una seixantena d’elements. I enguany, com a novetat, s’han canviat les perruques dels nans vells. A les figures, no s’ha fet cap actuació exhaustiva sinó de manteniment: «S’intervé el mínim possible, puntualment allà on cal» i amb els mateixos criteris de restauració que es fa servir per a qualsevol obra d’art. S’utilitzen materials estables, que perduren, i que són reversibles. Gemma Rodríguez ha remarcat que les peces «es retoquen, no es repinten. Són peces centenàries i si anéssim repintant malmetríem les capes de sota».

És partidària de restauracions integrals de les comparses que estan en més mal estat, «la més urgent és l’àliga», ha dit. També creu que s’ha d’obrir el debat sobre la necessitat de disposar de rèpliques de tota la imatgeria de la Patum. Ha explicat que «es tractaria de peces de recanvi davant de qualsevol possible contratemps i no substituirien les peces originals sinó que conviurien». De fet, la comparsa de les maces ja té un conjunt més antic -que data dels anys trenta- i un de més nou -dels anys setanta-. Les maces velles s’utilitzen només per a la Patum de Lluïment mentre que les noves surten sempre, a la Patum de Lluïment, a la Patum Completa i als passacarrers, que és quan les maces tenen més desgast.