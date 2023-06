Les aturades momentànies dels salts que hi va haver tant al migdia com a la nit a la Patum de dijous per manca d’espai de les colles, han constatat les dificultats que sovint tenen per poder-se moure entre el públic. Diuen que els costa, especialment en els salts massius de la nit, però també admeten que és «molt complicat» trobar una solució, i no n’acaben de tenir cap de clara.

El protocol mana tancar una estona els accessos d’entrada a la plaça quan es considera que ja és molt plena, tot i que no hi ha un control exhaustiu de l’aforament. L’alcalde, Ivan Sànchez, defensa la mesura com a sistema per garantir el flux d’entrada i sortida de gent, i ho considera suficient perquè «no veig molts més problemes dels que hi havia hagut anys anteriors». No descarta valorar-ho més endavant «si anéssim a més», però per ara confia en el sistema, entenent que «l’evidència ens diu que la Patum ja es va autoregulant» amb anys de més afluència i altres no tanta. «Hem de preservar que sigui una festa viva i activa».

La qüestió és que dijous, els turcs i cavallets, que són els primers a sortir, van fer aturar per una estona el salt per manca d’espai. A la nit hi va haver «petites allaus de gent» que feien perillar la integritat dels membres de la colla, segons explicava el seu cap, Jaume Espel. La plaça era ben plena, i quan hi ha tanta gent als salts de la nit «potser s’hauria de limitar una mica més l’aforament». De tota manera, apel·la «a la conscienciació» a l’hora de guardar distàncies, perquè diu que el problema també hi és a la Patum de Lluïment sense que la plaça sigui plena. Al migdia «hi ha un problema més d’actitud» en referència a les ganes que cada vegada diu que es noten més «de voler-se situar a tocar de la comparsa». Parla des dels seus «40 anys d’experiència» com a patumaire, i diu que la Patum de Lluïment sempre ha tingut «un caire més cerimoniós i seriós», i la plaça no s’omple tant com a la nit. Tanmateix, aquesta proximitat a la comparsa dona lloc a un espai central atapeït que també dificulta els salts, i a diferència de la nit, entre el públic hi ha gent més gran i «fins i tot alguns nens», amb el risc que això comporta pels cops i empentes que puguin rebre. Espel es lamenta de la falta de gent per fer la rotllana de protecció als salts dels migdies, i per això avui demanarà ajuda a membres d’altres comparses.

Espel explica que els turcs i cavallets tenen un problema afegit respecte la resta de colles perquè surten de l’Ajuntament per dirigir-se al centre de la plaça ja amb el so de la música i el públic saltant, la qual cosa dificulta encara més poder arribar i col·locar-se al centre de la plaça, fins al punt que «alguns cavallets es queden despenjats i tenim problemes per poder fer la rotllana» de seguretat que separa la comparsa del públic.

Més enllà dels turcs i cavallets, altres en el salt de l’àliga «també patim força», sosté el cap de la comparsa, David Perarnau, «però és molt difícil poder trobar una solució», i també apel·la a la responsabilitat per part del públic que salta al mig de la plaça «de no empènyer per voler avançar i situar-se a primera fila». Destaca «la col·laboració de molta gent que porta anys ajudant-nos a fer la rotllana sense ser de la comparsa», i diu que cal mantenir o fins i tot poder incrementar aquest reforç.

Jordi Isanta, dels Nans Nous, apunta que és una qüestió «complicada de resoldre perquè l’espai és el que és». Davant una possible opció com la de tancar la plaça si ja és plena fins i tot abans que comencin els salts, «és delicat», i no ho veu clar, entre altres coses perquè això podria fer que en alguns casos fins i tot es quedés fora gent de les pròpies colles que es pugui retrassar per qüestions de feina o altres circumstàncies. Igualment, diu que «posar més gent a la cadena per reforçar la rotllana tampoc no és la solució, si ja hi ha una plaça atapeïda». No ho té clar, i veuria bé «parlar-ne entre totes les colles i l’Ajuntament».

Finalment, el cap de colla dels Nans Vells, Òscar Guijarro, posa com a possible opció limitar més l’aforament «perquè ara potser s’espera a impedir el pas a la plaça quan ja hi ha massa gent». Tanmateix, diu que «és difícil saber la quantitat òptima de persones perquè la Patum no perdi la seva essència».

Millores al terra

Més enllà de subratllar la manca d’espai de què sovint disposen les colles per poder saltar, en alguns casos també es reclama la necessitat de condicionar el terra de la plaça, «que té molt desnivell i patina». Ho diu David Perarnau, que poposa «repicar-lo o canviar l’enrajolat», perquè no sigui tan llis i faciliti els salts. També ho diu Isanta, dels Nans Vells: «Cal polir l aplaça, perquè amb els anys es desgasta el terra i es pateix molt, tant els balladors, com els saltadors i la gent en general».