Una patum deslluïda per la pluja acaba amb xiulets

Amb els paraigües oberts i barrets posats ha començat la Patum de Lluïment d'aquest diumenge. La pluja ha fet acte de presència i Ajuntament i comparses han anul·lant els tirabols, fet que ha provocat xiulets a la plaça per part dels patumaires.

Després de la sortida dels administradors i les autoritats de l'església de la plaça Sant Pere tot sonant l'himne de Berga, els turcs i cavallets han començat quan el rellotge de la plaça ha marcat les dotze en punt. Envoltats de l'impermeable i dubtes creats per la pluja, els turcs i cavallets han estat els que han començat amb l'última Patum de Lluïment del 2023.

Amb pluja fina les maces i les guites han realitzat els seus salts, però no ha estat fins a l'àliga que la pluja no ha arribat amb més ganes. Tot i això, fent lloc abans de sortir per evitar estar més temps del necessari sota la pluja, l'àliga ha completat el seu ball deixant la plaça lliure pels Nans Vells que han sortit embolcallats amb l'impermeable que els tapava el cap.

Els més atrevits han estat els gegants que han sortit sense impermeable a portar a cap el seu salt sota una pluja que cada cop queia amb més ganes.

Després del primer salt dels Nans Nous i, per culpa de la pluja, la megafonia ha anunciat que els Tirabols queden suspesos, ja que les comparses són centenàries i amb la pluja es poden malmetre. Aquesta decisió no ha agradat als patumaires i la plaça s'ha alçat amb xiulets i els càntics "volem tirabols" i aclamant els músics metre la guita xica encenia els seus fuets i feia una passada per la plaça i la barana.

Els gegants i els músics han marxat del seu lloc, però els patumaires que aguantaven sota la pluja han seguit a peu dret cantant la música dels tirabols a mesura que la guita xica continuava cremant fuets a la plaça a petició de la gent.

Amb un aplaudiment i aclamacions a la guita xica i després de dues passades per la plaça, s'ha posat punt final a una Patum de Lluïment passada per aigua quan la mateixa guita entrava cap a dins a l'ajuntament.