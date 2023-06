La plaça de Sant Pere de Berga tornarà a cremar aquesta nit amb els salts de plens, un dels moments més àlgids i espectaculars de la festa. Avui, a la Patum Completa hi haurà, igual que hi va haver dijous, dos salts de plens amb 100 persones fent de ple a cadascun dels salts, fent petar 900 fuets pràcticament alhora, omplint la plaça de foc.

Els plens són diables de foc que es protegeixen amb una roba gruixuda que no crema, amb herbes que tenen propietats ignífugues -la vidalba- i una màscara. Cada ple porta tres fuets a la cua i sis al cap (tres fuets a cada banya) i van acompanyats d’una persona que els guia enmig de la multitud a la plaça.

El cap de colla de la comparsa dels plens, Joan Sala, és també un vestidor experimentat que fa deu anys que ajuda els plens a protegir-se del foc. Segons ha explicat, el més important és que la cua i la carota estiguin ben posades. Precisament, «la cua on porten els fuets és el que li dona l’espai a l’hora de ballar a la plaça», ha explicat Sala. «Per això és molt important que quedi ben posada i lligar-la d’una manera determinada perquè s’aguanti, no caigui i sigui consistent», ha comentat.

Els primers salts de plens d’aquesta Patum, els de dijous, es van desenvolupar sense incidències destacades. I amb històries com la de la Gemma, que saltava per primera vegada de ple amb nervis previs però amb molta il·lusió per saltar i que «faci goig de veure», comentava la berguedana.

També saltaven l’Albert i el Lluís, amics de tota la vida que feien de ple i acompanyant. Abans de saltar confiaven que fos un bon salt, i ho va ser: «Quan ets al mig de la plaça no saps ben bé com anirà, però al cap i a la fi he estat moltes vegades a la plaça i espero que bé, i també és important tenir algú al costat amb qui confiïs», explicava el jove, conscient que quan es fa de ple «es perd el control». «Quan ets a plaça no pots controlar al 100% el que tu vols, però sí que ets conscient d’allò que està passant. Quan fas de ple, en canvi, has de tenir confiança plena en la persona que t’acompanya».