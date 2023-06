«És tradició, és representar els antics barris de Berga que ajudaven a administrar la festa», així és com veu Berta Medina el paper que tenen els administradors de Patum. Ella n’ha estat protagonista enguany. Els administradors són una de les figures que apareixen sempre en la relació d’elements propis de la festa. De fet, hi ha administradors des del segle XVII, tot i que actualment el seu paper quedi una mica més amagat sota la gran popularitat de la comparseria que surt a plaça.

Els administradors eren parelles que s’encarregaven de pagar una part de la festa. Recaptaven diners del seu barri per contribuir a poder fer Patum i, si no n’hi havia prou, feien una aportació personal.

Avui, els administradors no han de fer-se càrrec econòmicament de la festa, però la seva figura encara es manté. A Daniel Duran, administrador de Feixines o capdamunt de la Vila, li ha tocat ser administrador juntament amb la seva parella, i ho estant vivint plenament, ja que «representem la ciutat en tots els aspectes oficials de la festa», opina. Aquest any els administradors han estat per Feixines o capdamunt de la Vila, Daniel Duran i Berta Medina; per Sant Pere o Esclafidors Rebentats, Ramon Fíguls i Cristina Solers; pel centre o el carrer Major, Jordi Moya, que aquest any rep també el títol de patumaire, i Judit Yuste, i, finalment, pel Raval han estat seleccionats Jordi Parera i Elisabet Macià.

Durant la Patum els administradors tenen l’obligació d’assistir als diferents actes, com les misses majors, la Patum de Lluïment, l’entrega dels títols de Patumaire i Patumaire d’Honor i els salts de dissabte davant dels seus domicilis, on conviden a un petit piscolabis geganters, els guitaires i les maces. Unes obligacions que Elisabet Macià, administradora del Raval, viu amb il·lusió i «cansament», diu, «atès que assistir a tots els actes «és un esforç extra que fem encantats. Dormim molt poc perquè ho volem viure al màxim i ser-hi fins al final».

Els administradors han estat escollits a través d’un sorteig que, des de fa uns anys, ja no fa falta que estiguin casats o que s’hagin casat durant aquest any, tot i que segueix donant punts de cara a aquest sorteig. Aquest any les quatre parelles d’administradors estan tots casats. Ramon Fíguls i Cristina Soler es van casar fa 25 anys i ho han volgut celebrar d’una manera molt especial, fent d’administradors, ja que l’any que es van casar no ho van poder ser.

Un cop escollits, les parelles que exerceixen d’administradors tenen l’obligació de ser-ho durant la Patum, però també durant la Festa dels Elois.