El Konvent de cal Rosal, juntament amb els veïns, promou una acció artística per recuperar l’esperit de la colònia. Amb la voluntat de transformar Cal Rosal en un espai que retrobi la seva identitat tot repassant els canvis que ha patit en les últimes dècades, el Konvent ha recopilat imatges antigues i les ha penjat, en gran format, en llocs com ara la façana de la l’antiga fàbrica tèxtil.

El projecte per recuperar la memòria històrica a Cal Rosal fa temps que el treballen de la mà l’associació de veïns de Cal Rosal i l’Associació Cultural i Esportiva (ACE), amb el suport dels ajuntaments de Berga, Avià i Olvan per tal de crear sinergies que dignifiquin l’entorn a partir de la cultura i l’art. Ara, la idea ha esta convertir Cal Rosal en un retrat d’allò que va ser i allò que és, de manera que, a través de documentació visual siguin els carrers i les façanes que expliquin la vida del poble, de la comarca i de la societat. Les imatges, algunes de gran format, llueixen a la façana de la fàbrica i a altres punts emblemàtics.

Les majoria d’imatges són de l’arxiu fotogràfic d’Albert Canal, algunes en gran format, mostren «la celebració comunitària», segons fonts del Konvent, que han concretat que «la gran part de fotos són extretes de l’extens arxiu d’Albert Canal, veí actiu i participatiu en els saraus del poble durant tota la seva joventut».

La temàtica escollida busca reivindicar «el paper que van jugar les festes populars, l’associacionisme i els punts de trobada social en la comunitat com a motor per defugir del dia a dia de la fàbrica, esdevenint un punt d’esbarjo que va contribuir a teixir l’entramat social de la colònia». El teatre, les caramelles i el futbol eren alguns dels eixos que generaven converses i diversió, però el tancament de la fàbrica va suposar la dispersió de molts vincles i va instaurar a la colònia «un desànim col·lectiu que tot just ara, amb les sinergies creades pe r veïns i entitats, es torna a iniciar en un degoteig participatiu i humà», expliquen des del Konvent.

La primera fase de l’acció artística per recuperar l’esperit de la colònia s’inaugurarà aquest dijous, 15 de juny, a les 19.30 h.

Segona fase del projecte

La segona fase del projecte posarà en valor les fotografies contemporànies fent-ne una lectura actual. Amb el títol «Les veïnes de Cal Rosal» seran obres de Yamina Tarbai i la proposta artística s’inaugurarà el 8 de juliol.

Basant-se en els vincles i la confiança mútua, l’artista estableix un diàleg amb persones del territori, treballadores del tèxtil que el 1860 van decidir migrar des de la perifèria de les ciutats per tal d’establir una colònia nova, aixecant-la des del no-res, i donant forma a l’actual Cal Rosal. «Les seves aspiracions, metes i objectius, així com les decepcions, vincles i il·lusions que han marcat les seves vides a Cal Rosal són el que Tarbai intenta captar amb el seu objectiu», destaquen des del Konvent. En aquest diàleg entre la imatge d’arxiu i la contemporània, s’hi deixen veure les trajectòries que els veïns i veïnes de Cal Rosal han deixat a la colònia, més enllà del silenci dels telers. A través de l’objectiu de la càmera, mostra el per què van decidir quedar-se en una colònia que es moria, després del tancament de la fàbrica; o com donar veu a un espai que, en un determinat moment, es va quedar mut. «Moltes persones li han obert les portes i l’han deixat entrar en la seva intimitat per explicar les vivències».

Tot comença amb la façana

El novembre de 2022, veïns, veïnes i entitats del poble es van trobar per netejar i repintar les façanes de l’antiga fàbrica, en mal estat. L’objectiu era fer un rentat de cara i «reivindicar la complexitat de Cal Rosal i cridar l’atenció sobre la precarietat de l’espai, alçant la veu perquè l’administració es faci càrrec de la vàlua d’aquests edificis històrics».