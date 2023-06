Els problemes relacionats amb el robatori de mòbils durant la Patum de Berga es van mantenir fins a l’últim dia de la festa. En el darrer balanç d’incidències del diumenge, apareixen 12 denúncies per robatori d’aparells de telefonia. El dia anterior els Mossos d’Esquadra van detenir cinc joves per robar els mòbils als assistents de la festa.

En el resum d’aquest diumenge, a part dels robatoris, també destaquen les incidències vinculades al control d’alcoholèmia, en un dia en què molt jovent va acudir a Berga per gaudir del darrer dia de Patum. En les 249 lectures que es van fer, es van denunciar 6 conductors administrativament i 2 penalment per conduir sota els efectes de l’alcohol.

D’altra banda, Creu Roja va haver d’atendre més de vuitanta persones per cremades, de les quals 60 de primer grau i 23 de segon grau. Per la seva part, l’Hospital Sant Bernabé de Berga va assistir 12 persones, en la majoria dels casos per esquinços i contusions.