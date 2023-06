L'Ajuntament de Puig-reig ja disposa del pla director del castell de Merola, que data del segle XIII i està catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional. El Pla director ha estat dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona i ha tingut un cost de 15.000 euros. Preveu inversions que superen l’1,3 milions d’euros i que s’han dividit en 22 fases de diferents quanties, per tal de facilitar la seva execució.

Del castell, només es manté dempeus el llenç nord de la torre. La resta està en ruïnes, colgat sota capes d’enderroc i terres. Al costat, s’hi conserven restes de dues cases abandonades a mitjans del segle XX i una desena de tines, probablement del segle XVIII, situades a llevant del recinte fortificat. A ponent, s'hi situa l'església parroquial de Santa Maria, bastida el segle XVII i actualment sense ús.

Aquest conjunt històric i arquitectònic es completa, en la faceta paisatgística, amb la presència de la pròpia riera, el traçat dels antics camins i l’existència de nombrosos murs de feixa, testimonis de l’explotació vitivinícola que, des de molt antic i fins ben entrada la segona meitat del segle passat, es duia a terme a la vall de Merola.

El pla director del castell de Merola que la Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Puig-reig, té dos objectius fonamentals. El primer primer és definir i conèixer tots els elements que conformen el conjunt, tant des del punt de vista historicoarquitectònic i constructiu com funcional i paisatgístic, i diagnosticar els problemes que els afecten. I el segon objectiu és definir, valorar econòmicament i programar les actuacions que siguin necessàries per tal de restaurar i posar en valor el conjunt monumental.

En línies generals, les propostes del pla director van adreçades a aprofundir en el coneixement històric i arquitectònic del conjunt monumental; restaurar els elements que en formen part, especialment el castell, l’església i les tines; recuperar els elements del paisatge que la vegetació, amb el pas dels anys, ha anant engolint i fent oblidar (camins, murs, feixes ...); posar en valor activitats pretèrites i pròpies del lloc com ara les que tenen a veure amb la vinya i el vi; i finalment, establir i senyalitzar un itinerari de visita que relacioni tots elements patrimonials que han estat objecte d’estudi en aquest Pla.

De moment, segons l'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, "no hi ha data prevista per començar les actuacions al castell de Merola, però aplaudim que tinguem el pla director que marca les intervencions a fer-hi". És conscient que serà una actuació llarga, en funció de les subvencions de la Diputació, però espera que es vagi treballant en la recuperació del patrimoni de la torre de la Merola i el seu entorn.

La relació de la Diputació de Barcelona amb el castell de Merola ve de lluny. A mitjans dels anys seixanta, el Servei de Catalogació i Conservació de Monuments (antiga denominació del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local) va consolidar la base del mur de tramuntana de la torre del castell, que estava en una precària situació.

Dècades més tard, el 2015, s’hi va fer la primera intervenció arqueològica, a la qual en seguiren tres més fins el 2022, totes amb la supervisió de l’SPAL. L’any 2016 i per encàrrec de Servei es va redactar el projecte executiu de restauració de la torre i entre el 2018 i el 2019 se’n van executar les obres, en una actuació que, com totes les altres, va finançar la Diputació de Barcelona.