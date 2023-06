El projecte Viure i Conviure al Berguedà tindrà presència a la Conferència Europea de Serveis Socials que es farà a la ciutat sueca de Malmö des d'aquest dimecres, 14 de juny, fins divendres, 16 de juny. Es tracta d'un projecte pilot que s'està duent a terme a la colònia de l'Ametlla de Merola per implementar un model de cures integrals a la comarca.

La Conferència Europea de Serveis Socials és l’esdeveniment anual més important de la Xarxa Social Europea, la xarxa líder de serveis socials públics a Europa. Aquest any se centrarà en examinar components clau de l’ús de la tecnologia innovadora i la digitalització per promoure l’autonomia i la inclusió als municipis i comunitats.

La prova pilot del Berguedà l'impulsa l'associació Queda’t, l’associació de veïns de l’Ametlla de Merola, l’Ajuntament de Puig-reig i el Consell Comarcal del Berguedà. Viure i Conviure al Berguedà és un model de cures que té per objectiu facilitar que les persones puguin continuar vivint al màxim de temps a casa seva. Per tal d’aconseguir-ho és necessari promoure la proximitat dels serveis, continuar promovent xarxes de veïnatge i enfortir el benestar de les persones a partir de la salut comunitària. No només fa referència a les persones grans sinó que també s’adreça a jovent, dones, nous veïns i veïnes, mainada i persones amb diversitats funcionals.

Innovació social

Anna Maria Serra, consellera comarcal d’Atenció a les Persones, Salut i Polítiques d’Igualtat del Consell del Berguedà ha explicat que portar aquest projecte fins aquest esdeveniment suposa "un rellevant reconeixement pels projectes innovadors que es promouen des de territoris poc poblats amb població envellida i de l’àmbit rural com el Berguedà".

També ha dit que és una proposta "d’innovació social i intervenció comunitària en l’àmbit rural orientat a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania a través d’un procés de codisseny dels reptes que planteja una colònia industrial".Segons la consellea comarcal, és "una proposta complexa, creativa i valenta, no exempta de dificultats, que requereix tenir cura no només dels resultats sinó també, i sobretot, del procés".

Conferència europea

La 31 Conferència Europea sobre Serveis Socials constarà de quatre sessions plenàries i quatre debats temàtics amb ponents inspiradors a l’avantguarda de la política i la pràctica del benestar social. Es faran 28 tallers perquè els professionals dels serveis socials comparteixin els seus coneixements i experiències de primera línia. També hi haurà 12 presentacions de projectes al fòrum de projectes, la Fira de Pràctiques, una zona d’innovació amb els darrers avenços en l’àmbit dels serveis socials i un fòrum amb tècnics nòrdics i europeus per debatre sobre un tema clau dels serveis socials.