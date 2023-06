Si no hi ha un gir de guió d'última hora, la CUP mantindrà l'alcaldia de Berga. Segons ha pogut saber Regió7 Junts, PSC i Berga Grup Independent (BeGI) no han arribat, a hores d'ara, a cap acord. Ho ha confirmat la cap de llista de BeGI, Judit Vinyes, lamentant que "Junts estigui estancat i no aposti per liderar el canvi a l'Ajuntament de Berga". Des de Junts, que té la clau, no han volgut fer declaracions, però és un fet que les converses entre les tres parts no han prosperat fins ara.

Junts, amb 4 regidors; el PSC, amb 3; i Berga Grup Independent amb 2, tindrien majoria absoluta amb 9 dels 17 regidors, i aquest és l'acord que han perseguit tant els socialistes com els independents. ERC, amb 2 regidors, ha quedat al marge d'aquestes converses. Des del PSC, el cap de llista Abel Garcia, no dona res per perdut i manté l'esperança fins a a última hora: "Per part del PSC, estem disposats a fer alcalde a Ramon Caballé, de Junts, però ell s'ha de creure que es va presentar per ser alcalde i començar a remar per treballar per Berga d'una manera diferent de la que s'ha fet fins ara". Segons Garcia, "Berga no es mereix el govern de la CUP i faré el què estigui a les meves mans perquè hi hagi un canvi. A partir d'aquí, cadascú serà responsable i corresponsable del què ha fet i què no ha fet, perquè si detectes un problema i tens a les mans una solució i no l'apliques, formes part del problema". Sense pacte alternatiu, pren força l'opció que la CUP governarà a l'Ajuntament de Berga en minoria. La CUP va obtenir 6 regidors. Si es repetís el pacte amb ERC en tindrien 8 però tampoc no arribarien a la majoria. Des de la CUP, de moment, no tenen res a dir.