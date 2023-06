L’objectiu de la càmera de Rosalina Camps ha fotografiat al llarg dels anys milers de persones i escenes de la vida quotidiana. La trajectòria de la retratista baganesa, de 92 anys, és llarga i compta amb un fons de més de 85.000 fotografies que ara ha cedit a l’Arxiu Comarcal del Berguedà. Rosalina Camps va ser sòcia fundadora de Foto Art Manresa.

Un recull d’aquest llegat s’exposa al vestíbul de l’arxiu de Berga, al Pavelló de Suècia. En concret són 37 fotografies d’una mostra que es va inaugurar ahir al matí amb Rosalina Camps de protagonista i l’assistència d’una cinquantena de persones. L’exposició es pot visitar fins al 21 de juliol, els dies feiners de 8 del matí a 3 de la tarda.

L’acte d’ahir va comptar amb la presència del director dels serveis territorials de Cultura a la Catalunya central, Francesc Serra, que va destacar «la qualitat de les imatges d’una fotògrafa amateur i autodidacta que va acabant guanyant molts premis» i exposant en diferents poblacions de Catalunya i Andorra. En la mateixa línia es va expressar l’alcalde de Bagà, Joan Oña, que va ressaltar la sensibilitat de Camps «per captar els espais i les expressions de les persones». I el regidor de Turisme, Festes i Participació Popular de Berga, Andreu Comas, es va referir a la importància que una dona s’endinsés en el món de la fotografia als anys 1950.

La major part de l’obra fotogràfica de Rosalina Camps és el retrat en blanc i negre. El retrat en color també és present en la seva obra dels últims trenta anys. Els escenaris de les imatges de Rosalina Camps són Bagà (el seu poble natal i on va viure la infantesa i la joventut) i Manresa (ciutat on va viure durant molts anys). El seu fons també inclou fotografies que va fer a Calafell, on estiuejava, però també en altres poblacions com Gósol, Berga, Guardiola de Berguedà o Igualada. També hi ha fotos de viatges a l’estranger. La mirada de la fotògrafa baganesa permet constatar els canvis a la societat al llarg de la segona meitat del segle XX, molt especialment en l’àmbit més costumista i també de les festes i les tradicions.

Al llarg de la seva trajectòria, Camps ha retratat multitud de persones i llocs, però destaca sobretot la seva família nombrosa. Va tenir 6 fills. «Amb vuit a casa jo no podia sortir, i feia fotos als nens. Quan em posava a revelar, al laboratori de la galeria, hi havia més roba rentada que no pas fotografies», explicava ahir.

Camps ha estat una fotògrafa imaginativa i original, amb caràcter propi. Amb una llarga trena a un costat, que encara ara es fa cada dia, una capa de mantó i la corbata al coll, Camps es va convertir en una figura que no passava desapercebuda. A la residència de Bagà, on viu, és l’«artista» i les seves fotos són presents a moltes parets de l’edifici.

La donació a l’arxiu de Berga permetrà consultar el fons fotogràfic de Rosalina Camps i fer difusió d’unes imatges que segons l’arxiver de Berga, Abel Rubió, «transmeten un missatge i busquen una intenció, molts cops amb sentit de l’humor». Això la va portar a rebre més d’un centenar de premis de fotografia. Autodidacta,Cmaps es va presentar a concursos en un moment en què no era habitual que les dones ho fessin. Professionalment, es va dedicar al món de la perruqueria i va regentar-ne una amb la seva germana.

Rosalina Camps va ser amiga del pintor De Soto, de qui va fer de marxant. També va tenir l’oportunitat de conèixer Salvador Dalí el 1974 en una trobada en què ell li va signar l’abric. Dona amb recursos, el 1975 es va fer passar per reportera del diari «Manresa» per tal de poder fotografiar de prop el papa Pau VI al Vaticà. Un fet li va donar notorietat.