Urbici Malagarriga, del grup independent Som Cercs, serà el nou alcalde de Cercs i prendrà el relleu a Jesús Calderer, de Junts. Un acord amb ERC fa possible obtenir la majoria i desbancar Junts del govern.

Som Cercs va guanyar les eleccions amb 241 vots i tres regidors, els mateixos regidors que va aconseguir Junts amb 227 vots. ERC va obtenir 2 regidors. I Independents per Cercs, 1. La suma de Som Cercs i ERC, amb 5 regidors, els dona majoria per governar.

ERC, amb Jordi Riera al capdavant, ha optat per pactar amb Som Cercs després pels punts en comú en les línies de treball i prioritats per Cercs. "Volem treballar per canviar allò que no funciona, i amb Junts, tot i que hem tingut converses amb l'actual alcalde, ja vam veure clar que no prosperaria cap acord. De fet, ara estàvem a l'oposició a l'Ajuntament i ens presentàvem per desbancar Junts del govern".

Entre Som Cercs i Junts no hi ha hagut acostament: "No hi havia res a negociar. Hem descartat converses perquè nosaltres volem seguir una altra línia diferent a la que hi ha hagut fins ara", ha dit a Regió7 Urbici Malagarriga.

Junts, que ha governat fins ara amb Jesús Calderer al capdavant, passarà a l'oposició, juntament amb el regidor d'Independents per Cercs, German Sánchez.

Jesús Calderer era alcalde des del 2015, el primer mandat per CiU i el segon per Junts. El seu predecessor, Ferran Civil, va ser alcalde de Cercs, sota les sigles de CiU, des del 1995 fins el 2015. Després de 28 anys, tindrà l'alcaldia l'independent Urbici Malagarriga, que s'ha presentat per primera vegada com a alcaldable.

Malagarriga és membre de la Plataforma Anti-incineradora de Cercs i va ser una de les persones més actives per evitar que el projecte tirés endavant. Un cop descartat, l'última proposta s'ha posat sobre la taula per a la tèrmica de Cercs, tampoc no compta amb vistiplau del grup ecologista. L'empresa manresana EM Spain, de Lluís Basiana, va exposar fa tres mesos la idea fer un parc de natura, un parc solar i una planta d'hidrogen verd a la tèrmica de Cercs. Una proposta que segons Urbici Malagarriga, "no és seriosa ni viable".

Urbici Malagarriga i Jordi Riera signaran l'acord de govern aquest dijous. Han destacat que és "un bon acte" i han posat èmfasi en un projecte de govern "transparent i participatiu".