Eva Serra (1967) va néixer a Puig-reig tot i que de jove va viure uns anys a Barcelona. El seu pare va néixer a Puig-reig i la seva mare a la colònia tèxtil el Guixaró. Als 25 anys es va comprar un pis a Puig-reig i als 30 ja s’hi va instal·lar definitivament. Era el seu somni des de petita, tornar a les seves arrels. Tot i viure a la capital, mai va perdre el contacte amb Puig-reig durant els caps de setmana i els estius.

Com la fa sentir ser la primera alcaldessa de Puig-reig?

Molta gent em diu que faig història. Entenc que és un orgull, però el que valoro molt és la confiança que la gent ha dipositat en mi. No perquè sigui dona, sinó pel fet que et veuen capaç d’afrontar aquest projecte durant quatre anys.

Creu que ha obert un camí a futures dones?

En el meu cas, he tingut la sort de no haver estat mai discriminada per ser dona en els entorns de treball. Si m’ha tocat assumir responsabilitats, doncs les he assumit sense problema. Valoro que les futures generacions normalitzin el fet que al capdavant d’un partit de govern hi pugui haver una dona.

Quina dedicació tindrà a partir d’ara a l’Ajuntament?

M’agafo una excedència a la feina, per tant, la dedicació al consistori serà del 100%. No he estat mai alcaldessa, però si que he estat regidora a l’oposició, per això conec la dinàmica de l’ajuntament. I sé que hi ha molta feina i la dedicació exclusiva no vol dir una jornada laboral de vuit hores, sinó que cal dedicar-hi tot el temps que convingui. S’ha de treballar tot el que calgui perquè no quedi encallat cap projecte.

S’ha plantejat estendre la mà a un govern unitari amb ERC?

Durant la campanya ja vaig dir que pel fet d’entrar un equip de govern nou govern no implica canviar allò que ja funciona. Anteriorment, des d’Avancem Junts ens havíem queixat però no per fer una cogovernança, sinó pel fet de poder aportar poques idees des de l’oposició.

Va ser dura la campanya electoral?

Intensíssima. La vam preparar amb molt poc temps, amb menys de mig any i compaginant-ho amb les respectives feines. Hi ha partits que comencen a preparar-se un anys abans, i jo vaig prendre la decisió de ser alcaldessa gairebé fora de termini. Per això, vam haver de córrer, però ha donat un bon resultat.

Què creu que necessita Puig-reig?

Hi ha molts temes que preocupen a la ciutadania que hem anat recollit parlant amb veïns i veïnes i algunes associacions. Per això, volem millorar aquestes inquietuds.

Quin primer punt del programa electoral tirarà endavant l’equip de govern d’Avancem Junts (6 d’11 regidors)?

Vetllarem per allò que ja estava en marxa i funcionava. Pel que fa a les intervencions, actuarem a través de dues vies. Repensar i donar forma als grans projectes que portàvem al programa i tenir tot el que cal preparat per quan surtin les subvencions. Per altra banda, no deixarem de pensar en el dia a dia del poble, formular un bon pla de manteniment i una millora en tot allò que és visible i que pateix diàriament la ciutadania.

Podria posar un exemple d’aquest grans projectes?

Per a nosaltres les colònies tenen una importància cabdal. La meva mare va néixer en una colònia i a la llista teníem dues persones que viuen a una colònia, una de les quals serà regidor. Cada colònia té la seva pròpia identitat, però farem una intervenció en cada una d’elles en la mesura que sigui possible i amb l’objectiu de preservar-les.

I com veu el futur de les colònies?

Tenim la intenció de connectar amb un camí des la primera colònia de Cal Prat fins a l’última que és l’Ametlla de Merola. Pretenem que sigui un camí per passejar, caminar o recórrer en bici. Aquest projecte no es podrà realitzar en quatre anys, però sí que es pot dur a terme la primera fase.

Què la va portar a presentar-se a les eleccions municipals?

Aquests últims quatre anys han estat complicats. Hem patit moments d’incertesa, hem hagut de prendre decisions ràpides i també hem donat suport a l’equip de govern pel què fes falta. Aquest fet va conduir a crear sinergies amb el meu grup i que la unitat fos més forta. Sortien idees, ens plantejàvem com volíem que fos Puig-reig, fins que per Nadal ens vam atrevir a fer les nostres idees realitat.

Què comportarà ser alcaldessa?

Renúncies professionals i personals. M’ho vaig pensar molt, i finalment, ho vaig assumir amb totes les conseqüències i alhora amb respecte, responsabilitat i il·lusió.

L’ha canviada en algun sentit guanyar les eleccions municipals?

Sempre dic que soc la mateixa persona d’ahir i seré la mateixa demà amb unes quantes responsabilitats i algun maldecap més.

Com afronta la presa de possessió?

He reflexionat molt en el sentit de voler-ho fer tant bé com pugui i de fer realitat totes les millores possibles. Amb les ganes que en tenim, segur que ha d’anar bé.