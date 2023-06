Junts per Berga facilitarà la investidura d'Ivan Sànchez (CUP) com a alcalde de Berga. La decisió del partit que encapçala Ramon Caballé és mantenir-se com a primera força a l'oposició, descartant d'aquesta manera un tripartit amb el PSC i BeGI que hagués desbancat la CUP del govern.

La CUP, pendent de si reedita el pacte amb ERC, governarà a Berga. I sigui amb els republicans o sense, ho faran en minoria. La CUP té 6 dels 17 regidors i ERC en té 2.

Junts, amb 4 regidors, manté que sigui la llista més votada la que ha de governar la ciutat, tal com ja va anunciar durant la campanya electoral: "En definitiva és la voluntat de la majoria de berguedans. I des de Junts, ens refermem en aquest compromís que vam adquirir", exposen en un comunicat.

També remarquen que actuaran com a primera força fiscalitzadora del govern d'Ivan Sànchez: "Farem el seguiment i la fiscalització del govern de la CUP". I si no compleix amb les polítiques de demanda la ciutadania, no descartaran "proposar una moció de censura contra el govern".

L'alternativa al plenari, amb PSC (3 regidors) i BeGI (2 regidors, hauria estat liderada per Junts per Berga, però segons el partit, després de valorar-ho han considerat que "forjar una majoria alternativa als resultats de les urnes no seria complir amb la paraula que vam donar".

També exposen que la CUP ha guanyat les eleccions sense una victòria àmplia "que els permeti fer i desfer governant la ciutat, i hauran de teixir complicitats i pactes amb les diverses forces, cohesinant sensibilitats polítiques i arribant a consensos".

El partit que lidera Ramon Caballé assegura que treballarà per "transformar Berga i millorar les vides dels berguedans i berguedanes". Des de Junts, conclouen, "no regalarem res a ningú i actuarem posant la ciutat per davant de tot".