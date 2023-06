El número dos a la llista de Berga Grup Independent (BeGI), Ramon Safont, ha renunciat a la credencial de regidor i no prendrà possessió del càrrec aquest dissabte.

El motiu és la incompatibilitat amb la seva feina. És Mosso d'Esquadra i això no li permet compaginar-ho amb ser regidor. Si hagués entrat com a regidor de govern, Ramon Safont hagués demanat una excedència al cos de Mossos, però per ocupar una cadira a l'oposició ja tenia clar que hi renunciaria perquè "pràcticament no hi ha compensació econòmica", ha argumentat a Regió7 la cap de llista, Judit Vinyes.

BeGI tindrà dos regidors a l'Ajuntament de Berga, a l'oposició. Al costat de Judit Vinyes s'asseurà Lluís Minoves, que era el número 3 a la llista dels independents. Lluís Minoves agafarà l'acta de regidor en comptes de Ramon Safont.