El líder de Junts per Berga, Ramon Caballé, tenia la clau per un canvi de govern a Berga, i admet que no ha estat fàcil prendre una decisió

Ramon Caballé és el nou cap de l’oposició. Junts per Berga ha tingut la clau per desbancar la CUP fent un govern alternatiu amb PSCi BeGI. Divendres, Caballé, descartava aquesta opció i aquest diumenge admetia que estava tocat:«és un dia dur per Junts. El cor em demanava fer maniobres perquè fos jo mateix qui ostentés l’alcaldia de Berga, però el cap em demanava coherència i respecte a la paraula donada». Caballé va dir en campanya que defensaria que governés la llista més votada. Va ser la CUP. I Ramon Caballé ho ha volgut respectar:«Soc de complir amb la meva paraula, tot i que per a mi no ha estat fàcil renunciar a un pacte tripartit que m’hagués portat a asseure’m a l’alcaldia».

Davant d’aquesta realitat, ha dit, «hi ha qui ens acusarà de no voler el canvi per Berga, o qui ens dirà que el govern de la CUP és gràcies a nosaltres», però ha volgut deixar clar que tampoc no es reunien les condicions idònies per acceptar un pacte amb el PSC i BeGI: «No hi ha la confiança necessària per fer un govern alternatiu i que jo pugui ocupar l’alcaldia». I ha afegit: «En el moment actual de desprestigi de la política, sento que la ciutadania demana polítics honestos». Amb aquestes paraules, Ramon Caballé s'ha emocionat i ha fet una pausa en el discurs, mentre era aplaudit per als assistents a la sala de plens de Berga.

El líder de Junts també ha reconegut que hi ha una part dels votants de Berga que demanava un canvi i va recordar que si cal, Junts, promourà una moció de censura:«Si amb la CUPla ciutat no avança i queda paralitzada, seré jo mateix qui proposarà encapçalar l’alternativa».

Caballé ha volgut deixar clar que «Junts no regalarem res, i com hem fet sempre, posarem la ciutat per davant de tot». Ha argumentat que «des del primer dia que vaig entrar com a regidor de Junts em vaig comprometre a treballar pel bé de Berga i així ho continuarem fent. Esperem que sigui un bon mandat per a la ciutat i que la Mare de Déu de Queralt ens hi ajudi».

«Els berguedans van votar un canvi i no els l’hem donat»

Per al socialista Abel Garcia, "la falta de rumb i deixadesa del govern de la CUP i ERC va ser castigat a les urnes"

El cap del PSC a Berga, Abel Garcia, ha estat crític amb la CUP:«Tenim una ciutat paralitzada, només hi ha mirada a curt termini, amb pèrdua d’oportunitats constants». Segons Garcia, «cal fer molta feina, però l’experiència ens diu que la CUPno la farà». Va apuntar que «per a nosaltres és un punt i seguit dels quatre anys de decadència».

El líder socialista ha lamentat en el seu discurs no haver pogut tirar endavant un canvi, una alternativa al govern de la CUP: «Els berguedans van votar un canvi i no els l’hem donat. Els partits que apostàvem pel canvi sumem prop del 53%, està clar que Berga vol un canvi». Segons Abel Garcia, «el govern de la CUPi ERC ha estat marcat per la falta de rumb i la deixadesa, i ha estat castigat a les urnes». Des del seu punt de vista, un tripart amb BeGIi Junts per desbancar la CUP hagués servit per «complir l’encàrrec de la ciutadania». En aquest sentit, Abel Garcia, va intentar fins a última hora un pacte a tres bandes «per canviar el rumb de la ciutat». No ha estat possible:«Malauradament Berga no ha aconseguit alliberar-se de la CUP. La voluntat real de canvi per part de Junts no hi ha sigut».

Abel Garcia ha agraït als votants socialistes «la confiança» i els ha enviat un missatge: «Nosaltres seguirem fiscalitzant la deixadesa de la CUP i fent la nostra feina a l’oposició, que ha estat premiada amb un augment significatiu de vots». Segons el líder socialista, «ho seguirem fent perquè volem el millor per a la ciutat, i això també implica que no tot ha de ser negatiu». En aquest sentit, ha posat èmfasi en el fet d’haver passat d’un a tres regidors: «Els socialistes som els mateixos però més forts, seguirem treballant i ens seguirem oferint per treballar per a la ciutat i sumant, tot i les línies vermelles constants que ens han posat».

Per cloure el seu discurs, Abel Garcia s'ha dirigit a l’alcalde Ivan Sànchez i als altres cinc regidors de la CUP i els va dir: «Els desitjaria sort al capdavant del govern, però la sort més gran que podria tenir la ciutadania de Berga seria que deixessin governar els que volem el canvi, i recuperar la ciutat d’aquesta lenta decadència a la que l’estan sotmeten».

«Volem un canvi de rumb per Berga i actuarem construint en positiu»

BeGI, amb dos regidors a l’oposició i Judit Vinyes al capdavant, demana a l’alcalde un govern «transparent»

Amb l’entrada de Berga Grup Independent (BeGI), l’Ajuntament de Berga té una força més que el mandat anterior. «És una fita històrica que avui siguem aquí, sense dependre de cap partit polític», ha dit Judit Vinyes, al capdavant de BeGI, que té dos regidors. Està convençuda que «cada pas que fem i cada esforç que destinem tindrà coma finalitat millorar la vida dels berguedans. Cal desencallar projectes».

En el discurs, Judit Vinyes ha posat èmfasi «en la responsabilitat que ens motiva per canviar el rumb que volem per Berga». Des de l’oposició actuaran, ha dit, «no posant línies vermelles i construint en positiu, posant Berga com a màxima prioritat». Ha afegit que no estan sols:«La responsabilitat no recaurà només sobre els dos regidors que tenim a l’Ajuntament sinó que estarem a peu de carrer per ser un altaveu del poble i traslladar-ho als plens».

Vinyes ha demanat a l’alcalde Ivan Sànchez que faci un govern «transparent» i que aposti, com una de les primeres accions, per un diàleg amb els ciutadans per «dissenyar la ciutat que volem».

«No s’ha d’interpretar els vots que hem donat a la CUP com a aval permanent"

El líder d'ERC, Moisès Masanas, ha deixat clar que "treballarem i farem l'esforç que calgui perquè Berga avanci"

El cap d’ERC a Berga, Moisès Masanas, s’estrena com a regidor al consistori. En el seu torn de paraula a la sessió de constitució de l’Ajuntament de Berga ha agraït a tothom que ha fet confiança a ERC en aquestes eleccions municipals. Ha assegurat que els dos regidors republicans que s’asseuran al plenari, retornaran la confiança als ciutadans «amb molta dedicació, treballant molt i amb molta il·lusió per entomar els reptes que la ciutat té per endavant».

Moisès Masanas ha remarcat que a les urnes «la ciutadania va parlar i cap grup disposar de majoria per governar el solitari». Un factor que, segons Masanas, ha de servir per fer una reflexió:«Cal crear una xarxa de confiances, configurar les negociacions i fer les polítiques d’entesa necessàries per als grans projectes que tenim per resoldre a la ciutat en els propers quatre anys».

El regidor republicà ha volgut deixar clar que els vots que han van donar a la CUP per a la investidura d’Ivan Sànchez són dos vots de confiança per teixir complicitats: «Els vots han estat per al candidat de la força guanyadora però no s’ha d’interpretar en cap cas com un xec en blanc ni com un aval permanent, és un traspàs de responsabilitats per a polítiques d’entesa». Per tancar el seu discurs, Masanas ha destacat que des d’Esquerra, «treballarem i farem l’esforç que calgui perquè Berga avanci, que és el què tots volem».