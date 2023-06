Eva Serra s'ha convertit en la primera alcaldessa de la història de Puig-reig. El municipi ha constituït, aquest dissabte, el nou ajuntament, el que correspon al mandat 2023-2027. Avancem Junts va esdevenir la força més votada en els darrers comicis i, amb sis regidors, formen el nou govern de Puig-reig. Amb Tu Fem Puig-reig, fins ara al govern, passa a l’oposició amb cinc representants.

La sessió d’investidura s’ha iniciat amb la constitució de la mesa d’edat i la promesa, dels onze electes, d’acceptar el càrrec de regidors i regidores.

Posteriorment, s’ha procedit a la votació de l’alcaldessa i Eva Serra ha obtingut la majoria absoluta per ser proclamada.

Els sis regidors d’Avancem Junts que conformen el nou govern són: Eva Serra Casellas, Antoni Clement Guitart, Laura Escudé Bonvehí, Josep Parera Traserra, Pol Vila Oriols i Immaculada Comas Reina.

El grup a l’oposició, Amb Tu Fem Puig-reig, està integrat per cinc regidors: Elisabet Teixidor i Vilanova, Rosa Garcia i Medialdea, Josep Campos i López, Salvi Balmaña i Palma i Jéssica Caballero i Giménez.

La nova alcaldessa, Eva Serra, ha rebut la vara de la mà de Josep Maria Altarriba, fins avui alcalde.

Serra ha agraït als regidors sortints la seva dedicació i als que entren l’esforç i ganes de treballar per Puig-reig que han demostrat ja fins ara. La flamant alcaldessa ha tingut unes paraules especials per Josep Maria Altarriba.

En el seu discurs, també ha parlat de les obligacions que entoma com a màxima responsable del consistori i també que tot i que el fet de ser la primera dona alcaldessa del municipi hagi estat notícia, espera que sigui un pas més perquè es parli de persones i no de dones i homes. Ha acabat assegurant que governarà al costat de les persones i per l’impuls de Puig-reig.