Ivan Sànchez, de la CUP, manté la vara de l'alcaldia de Berga. Alcalde des del juliol del 2021 per la renúncia de Montse Venturós, Ivan Sànchez governarà quatre anys més la capital del Berguedà.

Al ple d'investidura d'aquest matí, ha comptat amb els 6 vots dels regidors de la CUP i els 2 d'ERC. Amb 8 vots, Ivan Sànchez no ha obtingut majoria absoluta del ple (17 regidors), ja que en necessitava 9. Tot i això, ha estat investit alcalde de Berga per ser el candidat de la llista més votada, la CUP. Abel Garcia ha tingut 3 vots, dels regidors del PSC. Judit Vinyes els 2 de BeGI. I els quatre regidors de Junts han votat en blanc.

En el seu discurs, Ivan Sànchez ha donat les gràcies a Ramon Caballé, de Junts, com a persona que "s'ha mantingut fidel a la paraula donada des del principi". S'ha referit així al fet que el cap de Junts ha tingut la clau perquè governés Ivan Sànchez com a cap de la llista més votada o per desbancar-lo amb un pacte alternatiu amb PSC i BeGI. Caballé va defensar en campanya que ha de manar la llista més votada a les urnes i així ho ha mantingut el seu grup.

A continuació, pots recuperar el directe del ple de la constitució de la corporació municipal.