Lluís Casas rep el suport dels vots de Bagà Endavant

Canvi d’alcaldia a Bagà, el socialista Lluís Casas ha rebut la vara d’alcalde avui i governarà en minoria durant aquest mandat. A l’oposició hi haurà ERC, que s'ha abstingut en la votació, i Bagà Endavant, que ha votat per Lluís Casas com a alcalde malgrat no haver arribat a cap pacte.

Abans de la votació, Casas ha demanat a les altres formacions que facilitessin la investidura i que confiessin en la seva persona per encapçalar el consistori com a representant de la llista més votada. «Treballarem amb ganes, amb projecte i comptarem amb tors vosaltres perquè Bagà no quedi enrere», ha dit el nou batlle.

Un cop ja proclamat alcalde, Casas ha agraït que les dues formacions facilitessin la seva investidura i ha reiterat que «el nostre govern comptarà amb tots i cada un dels regidors del consistori. Treballarem perquè tots ens hi sentim còmodes». En aquest sentit, el socialista ha apuntat que el govern de Bagà «no tindrà oblidades les minories» i que «demanarà participació i voluntat d‘ajudar a tots i cada un dels regidors». En aquest sentit ha promès que tots els regidors tindran informació de l’activitat del govern.

L’antic alcalde, Joan Oña, d’ERC, ha volgut recordar que els regidors representat a tota la ciutadania i , per tant, que «no hi ha d’haver lloc per personalismes rancis». Oña, que ha viscut un mandat difícil com a alcalde els últims anys per estar en minoria, ha assegurat no voler fer retrets i ha desitjat al govern tota la sort que es mereix.

El portaveu de Bagà Endavant, Pep Llamas,ha votat a favor de la investidura de Casas. «Crec que el resultat de les eleccions va ser injust per vostè», ha dit fent referència als 6 vots que van faltar perquè el PSC obtingués la majoria absoluta. Llamas li ha donat suport, però ha dit que «no és un xec en blanc» i ha recordat algunes assignatures pendents al poble com l’arranjament de la plaça Porxada o l’organització de les diferents activitats lúdiques d’aquest estiu. Finalment, ha desitjat un mandat «plàcid i ple d’èxits».

Al final de l’acte, en què també s'han donat uns pins als regidors que entren al consistori per primera vegada, el nou màxim representant del consistori ha volgut explicar que el fet de ser alcalde de Bagà «és un somni d’infantesa». «He treballat com a regidor al govern, a l’oposició, amb moltes entitats... Estic molt content i penso que puc aportar molt per la vila de Bagà», ha dit per tancar el seu discurs Casas.

Caldrà veure si el mandat actual no queda marcat per la inestabilitat com va ser l’anterior.