La carretera de Berga als Rasos de Peguera ha viscut aquest diumenge la segona edició de la Berguedà Bike Day, una iniciativa del Consell Comarcal que consisteix a tanca el trànsit per a les dues rodes amb els objectius de fomentar el ciclisme segur, la convivència entre conductors i ciclistes a través del suport de les institucions i la promoció econòmica del territori.

La Berguedà Bike Day ha concentrat a la carretera dels Rasos, un dels ports mítics de la Catalunya central pels aficionats al pedal, quatre-cents esportistes des de primera hora del matí. A mesura que ha avançat la jornada i els núvols amenaçants han descarregat aigua, alguns ciclistes han anat abandonant la ruta. Més enllà d’aquest fet puntual, l’experiència, que repeteix la de l’any passat celebrada a la carretera de Coll de Pal, ha permès els aficionats a les dues rodes participar en una jornada d’esport no competitiu en un circuit 100% segur per l’absència de trànsit. Així, des de quarts de vuit del matí la carretera BV-4243 ha quedat temporalment tancada als vehicles de motor a partir del punt quilomètric 3,5, a l’altura del Càmping Fontfreda de Castellar del Riu. D’aquesta manera ha quedat per les bicicletes un circuit de pujada i baixada de divuit quilòmetres fins Rasos de Peguera, a una cota de 1.900 metres. El conseller comarcal d’Esports, Abel Garcia, ha apuntat que a nivell organitzatiu es tracta d’un esdeveniment «que ens situa al territori amb, a més un cost molt petit que, alhora, aporta ràpidament un impacte econòmic amb la presència dels ciclistes i els acompanyants, i tan sols cal mirar les botigues de bicis que hi ha a la comarca i les moltes proves ciclistes que s’organitzen». Més enllà d’això, la Bike Day suposa també una declaració d’intencions pel que fa a la promoció del ciclisme segur i la necessitat de conciliar el conductor i el ciclista a través del respecte mutu:«hem de buscar aquesta conciliació i pacificació entre el vehicle i la bicicleta i si hem de repensar les carreteres no tan sols pels vehicles sinó que també pels ciclistes. Garcia ha coincidit que el fet que les institucions públiques donin suport al ciclisme, no tan sols a través de les proves professionals de gran ressò com La Volta, fa que després els conductors vegin amb més empatia els ciclistes i, així, es promogui la seguretat vial. Garcia ha remarcat que «al Berguedà tenim clar que hem de ser una comarca amb i per a l’esport i hem de remar tots en el mateix sentit».