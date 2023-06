La sala Bingo Berga organitza partides de bingo solidàries. Les primeres s'han fet aquest diumenge al vespre i han anat destinades a col·laborar amb la Fundació La Llar, l'entitat que treballa per a la inclusió social i la millora de la qualitat de vida de les persones del Berguedà amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental, dificultats en el desenvolupament o risc de patir-ne.

La voluntat és seguir apostant per fer partides en benefici d'entitats berguedanes, tal com ha destacat José Vall, CEO de Grup Valisa: "Aquesta iniciativa és una mostra més del nostre compromís amb la comarca, on amb l’obertura del bingo, a principis d’any, vam generar més de 15 llocs de treball a la zona”. Ahir, "vam voler posar el nostre gra de sorra per ajudar una entitat tan important i necessària al Berguedà com és la Fundació La Llar, que porta 50 anys realitzant una extraordinària tasca social”, ha afegit.

El Bingo Berga, ubicat a l'entrada sud de Berga, compta amb un aforament per a 100 persones, amb 875 metres quadrats, on hi ha zona d’apostes, zona de màquines amb els últims models del mercat, així com una ruleta, i la zona de bingo tradicional i electrònic.

Bingo Berga, de Grup Valisa

