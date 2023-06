L’Agrupació Teatral La Farsa de Berga convoca, com ha fet els últims anys, un sorteig per ballar el Ballet de Déu per la festa dels Elois, amb l'objectiu "que tothom pugui tenir opcions", apunten des de la Farsa. Totes les parelles interessades es poden inscriure a través del web lafarsa.cat fins el 30 de juny.

La festa dels Elois se celebrarà el cap de setmana del 22 i 23 de juliol. El Ballet de Déu és una tradició molt arrelada a Berga i, en particular, a la festa dels Elois. Es fa a la plaça de Sant Joan cada diumenge dels Elois, després de la boda típica de l’Alt Berguedà. Bases del sorteig Els aspirants a ser ballador i balladora del Ballet de Déu han d'inscriure's en parella (noi i noia conjuntament). Han d’haver complert 18 anys el diumenge 23 de juliol de 2023.

Cada ballador/a podrà inscriure’s una sola vegada amb una sola parella.

Les persones inscrites es comprometen a ser els balladors del Ballet de Déu durant dos anys seguits (‘Els Elois’ 2023 i 2024) així com a assistir als assajos del ball que organitzarà La Farsa durant el mes de juliol i on la parella veterana assajarà a la parella novella.

El sorteig es farà el dissabte 1 de juliol entre totes les parelles que s’hagin inscrit. D’entre tots els participants, s’escollirà la parella elegida i una parella suplent, per si sorgís algun imprevist.

Les parelles inscrites han tenir unes nocions mínimes artístiques per efectuar el ball del Ballet de Déu en les millors condicions possibles.

L’Agrupació Teatral la Farsa anima a tots els berguedans i berguedanes a col·laborar amb Els Elois i a formar part dels diversos actes que s’organitzen. (lafarsaberga@gmail.com).