Les obres d'habilitació de les noves Urgències de l’Hospital de Berga avancen a bon ritme i, després de set mesos de treballs ja es pot veure la distribució dels nous espais. La previsió és que puguin entrar en funcionament a la tardor, tal com ha comentat la gerent, Antònia Baraldés, en una visita d'obres que s'ha fet aquest dimecres al migdia per a la premsa: "No podem concretar si serà a l'octubre o al novembre perquè, d'una banda, ens condiciona la compra de material mitjançant concurs públic; i, d'altra banda, també ens hem trobat que s'endarrereixen els subministraments".

Les noves Urgències quadruplicaran l'espai actual, tindran més equipaments i més moderns, suposaran una millora funcional i es guanyarà en accessibilitat, ja que té accés directe al carrer i sense barreres arquitectòniques, a diferència de les actuals. El servei, que ocuparà prop de 700 metres quadrats, s'ubicarà a la quarta planta de l'edifici nou de l'Hospital de Berga, que fins ara estava en desús i inacabada.

Fins ara s’han executat treballs d’estructures, soleres, coberta, divisòries, paviments, fusteries exteriors i interiors, posar a punt les instal·lacions elèctriques, gasos medicinals, aigua sanitària, climatització, protecció contra incendis, enllumenat, megafonia i comunicacions. En els propers mesos, s'acabaran els revestiments verticals, cel rasos, portes i mobiliari.

Distribució de les noves Urgències

Les noves Urgències de l’Hospital de Berga tindran tres box d'atenció ràpida i set box polivalents, un dels quals per atendre fins a dos pacients semicrítics, i un de radiologia. Segons el coordinador de Manteniment de l'Hospital de Berga, Pep Vilalta, "disposarem d'un nou sistema robotitzat de radiologia que evitarà haver de traslladar als pacients d'urgències a l'àrea de radiologia". També hi haurà una zona amb set places d'observació, amb quatre llits i tres butaques. El control d’infermeria estarà ubicat al mig i permetrà donar cobertura i tenir visibilitat de tota l’activitat d’urgències.

La sala d’espera estarà dividida en diferents zones. Una per a pacients pediàtrics, una per a pacients respiratoris i una altra per a pacients sense patologia respiratòria. També hi haurà dos despatxos i la base assistencial del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que garantiran un accés ràpid i directe al vehicle i al mateix servei d’urgències.

El Servei Català de la Salut ha invertit prop de 3 milions d’euros en unes obres, "molt necessàries", tal com han coincidit a destacar la gerent del centre, Antònia Baraldés, i la gerent del Servei Català de la Salut, Alba Oms, que també ha fet el recorregut per les noves instal·lacions: "Permetran guanyar espai i treballar amb més seguretat i comoditat. I els pacients seran atesos amb més dignitat i amb uns estandards de qualitat i modernitat", ha assenyalat.

Accessos i aparcament

Les Urgències canviaran d'edifici i s'ha de condicionar l'accés. L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, manté que el compromís de tenir-lo enllestit a la tardor és ferm: "Quan el nou servei d'urgències entri en funcionament els accessos s'hauran condicionat. De moment no han començat les obres, però sí que avancen a nivell d'Ajuntament". Ha recordat que cal eliminar la rotonda en forma de llàgrima que hi ha just davant de la porta de les noves Urgències per facilitar la circulació de les ambulàncies; assegurar el talús de davant; adequar les voreres del vial d'accés; i millorar la connexió a través d'escales.

A més, l'Ajuntament de Berga té previst recuperar l'aparcament de terra que hi ha al costat de l'hospital i que es va tancar fa uns anys perquè era de propietat privada i la situació no estava regularitzada. Ara es vol regularitzar i disposar d'unes 150 places més per aparcar cotxes. S'ha de fer un concurs públic que s'adreçarà a propietaris de terrenys del costat de l'hospital interessats a cedir-lo com a pàrquing.

Inversions paral·leles

Paral·lelament a les obres de les noves Urgències s’han fet treballs de millora a l’Hospital de Berga amb una inversió d'uns 580.000 euros. En concret, s’ha substituït el quadre general de baixa tensió de l’edifici sud, que estava obsolet.

S'ha canviat el sistema de commutació de la xarxa de grup electrogen. S’ha fet la instal·lació de subministrament especial complementari per alimentar les necessitats d’equips d’assistència vital en quiròfans. És un Sistema d’Alimentació Ininterrompuda capaç de garantir el subministrament d’energia elèctrica de forma continuada, fins i tot quan la xarxa falla completament.

També, un canvi del SAI de l’edifici nord, que s’ha substituït per un equip amb més eficiència en l’ús de l’energia elèctrica. I la construcció d’un muntant tècnic per instal·lar cablejat estructurat de comunicacions i futura instal·lació de línies.