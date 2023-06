Ha mort Rosa Cardó Puig, que va ser la primera alcaldessa del Berguedà. Tenia 86 anys i aquest dijous a la tarda es farà una missa en record seu a l'església de la Guàrdia de Sagàs, a 2/4 de 5 de la tarda. Cardó va ser alcaldessa el 1991 per CiU i tot i que no tenia la intenció inicial d'estar-se massa anys al davant de l'Ajuntament hi va passar tres mandats, 12 anys. Era de la casa Vilardaga, de Sagàs, una de les grans famílies de la zona.

"Molt coneguda i estimada", com deia aquest dimecres després de conèixer la notícia de la defunció l'actual alcaldessa del municipi, Sílvia Triola, Rosa Cardó no només va dirigir el seu municipi, sinó que a finals dels 90 va crear la primera conselleria comarcal de la dona i va impulsar l'Associació Comarcal de Dones del Berguedà, i va ser pionera de l'agroturisme a la comarca. Va ser de les que va veure que calia combatre un abandonament de masos i masies, un progressiu despoblament del camp, i va aprofitar els primers ajuts que hi va haver per restaurar i adequar algunes propietats i posar fil a l'agulla per l'aposta turística. Cardó havia nascut a Abrera el 1927 i des de joves va tenir molta relació amb el món de la pagesia. De ben jovenenta va portar comptes del sindidat de pagesos de la zona. Es va casar amb Miquel Prat el 1962 i va anar a viure a Sagàs. Va tenir 5 fills. L'actual alcaldessa de Sagàs, Sílvia Triola, ha lamentat la pèrdua. "És una trista pèrdua, era una gran persona, i va ser una gran alcaldessa". Triola ha afegit que "estimava el poble, tenia molt clar què volia la gent i què els feia falta, les inquietuds de tothom eren també eren les seves" i ha afegit que "sempre estava compromesa amb el municipi, fins el darrer dia".