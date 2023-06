La Junta Electoral de Zona de Berga ha obert un expedient disciplinari per possible vulneració de la llei en campanya al president del Consell Comarcal del Berguedà Josep Lara (Junts), al conseller comarcal Jesús Calderer (Junts) i al també conseller Abel Garcia (PSC). Els afectats han de rebre la notificació aquest mateix dijous, segons fonts del Jutjat de Berga.

Tal com ha avançat NacióBerguedà i ha pogut confirmar Regió7, ERC i la CUP van denunciar un incompliment de la llei electoral per l'anunci de la instal·lació, en plena campanya, del pantalà flotant a la Baells; per la posada en marxa de la web per vendre els bitllets dels busos de Patum; i pel nou centre Spott Berguedà.

ERC i la CUP van considerar que els consellers comarcals van vulnerar l'article 50.2 i 50.3 de la LOREG que prohibeix des de la convocatòria d'eleccions i fins la jornada electoral actes organitzats o finançats directament pels poders públics que continguin al·lusions a actuacions fetes. I, durant el mateix període queda prohibit realitzar qualsevol acte d'inauguració d'obres o serveis públics o projecte, sense perjudici que aquestes obres o serveis puguin entrar en funcionament en aquest període.

La denúncia recull que Lara, Garcia i Calderer "s'han aprofitat de la seva situació com a responsables polítics de l'Administració local perquè aquesta trenqui la seva neutralitat en període electoral". Tots tres van concórrer a les eleccions municipals del 28 de maig, Josep Lara com a alcaldable de Junts a Guardiola de Berguedà; Jesús Calderer com a cap de llista de Junts a Cercs; i Abel Garcia com a candidat del PSC a Berga.

La Junta Electoral de Zona va determinar que hi podia haver una possible infracció administrativa amb aquests fets i ha obert un expedient a tots tres. Ara, Josep Lara, Jesús Calderer i Abel Garcia tenen fins al dia 30 de juny per exposar i justificar els seus actes. A partir d'aquí, la primera setmana de juliol la Junta Electoral de Zona, formada per tres jutgesses i dos vocals no judicials, haurien de resoldre si s'ha infringit o no la llei i si se'ls imposa o no sanció econòmica, que podria anar entre els 100 euros i els 3.000.

Abel Garcia ha comentat a Regió7 que com a Consell Comarcal al·legaran que no es va fer cap inauguració del pantalà; que l'oficina Spott ja s'havia presentat setmanes abans i que ell va fer-hi una visita; i que en el tema dels busos de Patum, es va explicar el nou sistema per adquirir els tiquets. Per això, pensa que «no tindrà recorregut» i acabarà «en no res». Es mostra «tranquil».

ERC denuncia Bagà Endavant

ERC va denunciar també Bagà Endavant per fer propaganda electoral abans de l'inici de campanya. En aquest cas, la Junta Electoral de Zona va determinar que el partit que lidera Pep Llamas duia a terme accions que formaven part de l'activitat pròpia dels partits, sense demanar explícitament el vot.

En desacord amb la resposta de la Junta Electoral de Zona, ERC va interposar un recurs a la Junta Provincial, que sí va considerar que s'havia infringit la llei. En aquest sentit, s'ha obert també expedient a Bagà Endavant. Pep Llamas, que aquesta tarda encara no tenia la notificació, es mostra "molt tranquil" per "l'empara de la Junta Electoral de Zona". D'altra banda, qualifica a ERC de "xungos", perquè "el què no poden guanyar a les urnes ho han de guanyar de mala manera", diu Llamas.