Berga enceta l'estiu amb una nova edició del SonaB, el festival que omple de música alguns dels espais més emblemàtics del barri vell. El certamen arriba a la setena edició incloent cinc propostes musicals de cançó d’autor. Comptarà amb les actuacions de cantautors i cantautores que oferiran repertoris d’estils diversos amb propostes de música occitana, indie, poesia, pop o cançó mediterrània, entre altres. Pujaran als escenaris del SonaB artistes locals, emergents i reconeguts com Alidé Sans, Arnau Obiols, Cesk Freixas, Maria Jaume i Mar Pujol.

La programació inclou cinc concerts gratuïts, que es faran els dijous, del 29 de juny al 27 de juliol a les 21.30 h. El SonaB és un festival musical impulsat per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Berga amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Un viatge musical occità

Bategant al ritme d’una vall aïllada, Alidé Sans baixa de les muntanyes de la Val d’Aran per abraçar l’escenari. L’artista i activista ens porta sinergia natural entre dues llengües: música i occità-aranès. L’any 2012 inicia la seva trajectòria musical mitjançant el videoclip Esperança, projecte amb el qual denuncia la violència de gènere. Després de debutar amb el disc Eth paradís ei en tu (2015), la cantant, acordionista i guitarrista publica el seu segon disc titulat Henerècla (Hètaman, 2018), una revelació musical de ritmes mestissos i influències de músiques del món.

La cantant aranesa no només dona suport a diferents moviments socials i polítics, sinó que dona una poderosa i commovedora veu a una llengua en crisi. Habitual en l’escena musical occitana, i cada vegada més en la catalana, Alidé Sans ha portat el seu missatge arreu de França, Itàlia, Alemanya, Bèlgica, Luxemburg i els Estats Units.

La cantautora Alidé Sans obrirà la 7a edició del SonaB amb un concert que repassarà la seva trajectòria musical a través de la seva veu acompanyada per l’acordió diatònic i la guitarra. La plaça del Forn acollirà aquesta actuació, que es farà el dijous 29 de juny, a les 21.30 h.

Paisatges i sons del Pirineu

El claustre de Sant Francesc acollirà l’actuació del músic i compositor Arnau Obiols, el dijous 6 de juliol, a les 21.30 h. MONT CAU és el quart treball discogràfic que el cantant firma amb el seu nom. És una passa endavant del camí encetat amb l'anterior projecte titulat TOST, en què continua esprement el format solo amb la veu i la bateria com a protagonistes, però també amb l'electrònica, les gravacions de camp i d'altres instruments com el flabiol i la guitarra. Si TOST era un cant a la muntanya més humana, col·lectiva i anònima basant-se en el repertori tradicional del Pirineu català, MONT CAU és un cant a la muntanya física, a la part natural i profunda de la muntanya. La muntanya, la seva pregonesa, n'és la principal inspiració, és el cau on refugiar-se en un món, el dels humans, sovint hostil i descoratjador. És un àlbum dedicat a la natura, la Mare de totes les coses i, per tant, una celebració del fet de viure atents i de manera respectuosa amb l'entorn natural.

En aquesta ocasió, Arnau Obiols ha elaborat un repertori basat en músiques i lletres pròpies, però també agafant alguns textos i reflexions d'autors contemporanis com l'escriptor i artista Perejaume dels quals, juntament amb el científic ambiental Martí Boada en sentirem les seves pròpies veus. O musicant el recordatori de la mort de la seva padrina materna escrit pel seu pare, l'escriptor Joan Obiols. Continua mantenint la corda tensa amb el cant tradicional, fent l'única versió de l'àlbum, les desconegudes Cobles dels pagesos.

Cesk Freixas canta Roc Casagran

Direm nosaltres és la gira de presentació del nou disc del cantautor Cesk Freixas. Un treball discogràfic amb la mirada posada cap a les arrels, la terra, la cura de la nostra llengua i d'allò més genuí de la música feta des de la proximitat. Freixas explica que “per primera vegada dedicaré un disc sencer a musicar els versos d'un poemari que va escriure un dels escriptors contemporanis més celebrats de la literatura catalana”. Aquest escriptor és Roc Casagran, que també participarà del directe sent part activa de la posada en escena, i el poemari és el celebrat Direm Nosaltres.

Amb aquest disc, la voluntat de Freixas és continuar reivindicant el gènere de la cançó d’autor, buscant un equilibri possible entre la modernitat de l’estètica pop i la sonoritat pròpia de les músiques acústiques. En aquest treball, els arranjaments de Víctor Nin determinen d’una manera clara i elegant el so de les noves cançons, que parteixen de guitarres clàssiques i acústiques, i de la fusta d’aquests instruments. Aquest paisatge sonor, juntament amb la veu, i la interpretació dels artistes que participen de l’espectacle dibuixa un so molt particular, que amb la proposta escènica, amb un disseny propi de llums i un so de molta qualitat, esdevenen un directe de primer nivell.

La plaça de la Pietat acollirà el dijous 13 de juliol (21.30 h) aquesta actuació protagonitzada per Cesk Freixas acompanyat a l’escenari pel guitarrista Víctor Nin i el poeta Roc Casagran.

Cantautora d’indie i cançó mediterrània

Maria Jaume és un dels talents emergents clau en la nostra escena musical recent. Nascuda a Mallorca i establerta a Barcelona, atresora un estil propi que estén un pont entre les grans cantautores de l’indie i la cançó mediterrània. El 2022 va presentar el seu esperat segon disc, Voltes i voltes, produït per Lluís Cabot (Da Souza) i enregistrat per Víctor Ayuso (Renaldo & Clara). Representa un pas endavant, més pop i més lluminós, que el distingeix de la introspecció de l’aclamat debut Fins a maig no revisc (2020).

Amb el seu últim disc, Maria Jaume rebla el clau i ofereix una nova visió d’ella mateixa. Les cançons creixen en tempo i brillantor. La seva veu acarona unes lletres tan properes com àcides, on experiència i ficció s’alternen a parts iguals. Un feliç desequilibri on les tristeses es combaten amb ironia i cada llum es contraposa amb l’ombra corresponent. Les dues cares de cada moneda que conflueixen sempre en un desenllaç ple de bellesa. Ho corroboren èxits de pop radiant com Me desplom, Dunes de cous-cous o el primer senzill, 2008, però també moments de reflexió com la deliciosa Com te n’has anat.

Maria Jaume ha passat per festivals de renom com el Primavera Sound, Aphònica, Barnasants... i el dijous 20 de juliol actuarà a Berga, a la plaça de Sant Pere a les 21.30 h, en el marc del SonaB.

Cantautora del Lluçanès a duet

Mar Pujol clourà el SonaB amb una actuació titulada Trepa, que es farà el dijous 27 de juliol, a la plaça de Santa Magdalena, a les 21.30 h. En aquesta ocasió, la cantautora estarà acompanyada per Bruna Gonzàlez al cello.

Mar Pujol és versàtil i convincent, experta en punyir l’ànima d’aquella qui l’escolta. La cantant del Lluçanès, compositora i guitarrista, inicia el seu recorregut com a cantautora amb vint-i-dos anys. En el seu primer àlbum, Trepa, presenta melodies carregades d’aire pur i resistència rural, que s’enfilen en una proposta terrenal i etèria a la vegada. Temes que ha anat forjant els darrers anys prenent com a referència projectes tan propers com Faneka, Marala, Maria Arnal o Sílvia Pérez Cruz, entre altres. Amb l’EP Trepa, Pujol debuta el 2022 tot autoeditant el seu treball. El mateix any, Mar Pujol ha estat reconeguda amb el Premi Tendències atorgat per Regió 7 i amb el Premi a la Innovació Rural del Lluçanès. També ha estat seleccionada per participar del projecte Refugi.art de la Guixa (Vic).