La mostra gastronòmica i vitivinícola BdeGust canvia de franja horària. Es farà de les 5 de la tarda a les 12 de la nit, a diferència de les últimes edicions, que començava a mig matí i tancava al vespre. La cita és dissabte que ve, 1 de juliol, a la Font del Balç, a tocar de Gironella.

El canvi de format respon al fet que al vespre la mostra concentrava molta afluència de públic. Segons ha explicat Karina Behar, membre de l'organització, «ampliem la franja en què semblava que la gent gaudia més de la mostra, perquè al migdia feia molta calor. Enguany en comptes de començar a les 11 del matí i tancar a les 9 del vespre, arrencarem a la tarda i allargarem fins a les 12 de la nit». La novetat horària serà una prova pilot que "si té èxit, tindrà continuïtat per a les properes edicions", ha comentat Karina Behar.

La BdeGust, que arriba a la quinzena edició, és bon aparador per a la difusió i promoció de vins elaborats arreu del territori i de productes alimentaris de Berguedà. L'organitza l’Associació Cultural de la Font del Balç amb el suport de l’Ajuntament de Gironella.

En aquesta edició hi haurà cinc cellers amb tres denominacions d'origen diferents. La DO Empordà, amb La Vinyeta. La DO Pla de Bages, amb LaDiferenta, Exibis i Oller del Mas. I Massís del Garraf-Penedès amb Clos dels Guarans. Els vins es complementaran amb les cerveses artesanes de Grenyut, de Puig-reig.

Pel que fa la gastronomia, com a restaurador convidat hi haurà Ca l'Amador amb el xef Diego Alías, de Josa del Cadí, que mostrarà la seva cuina innovadora. I pel que fa a elaboradors, la BdeGust comptarà amb la presència del Forn d'Avià, La Cooperativa - Agrobotiga de Cal Bassacs, la Formatgeria Tiraval de Bagà, la Gelateria Sherbet que obre portes a la plaça del Doctor Saló de Berga, i Victòria Vins de Gironella.

Els vins i la gastronomia maridaran amb l'oferta musical i lúdica. De les 5 a les 8 de la tarda hi haurà trobada de plaques de cava.També a partir de les 5 i fins les 9 del vespre, es faran tallers gratuïts per als més petits, BdeGustMenuts, a càrrec de Miceli. De 2/4 de 7 de la tarda 2/4 de 10 de la nit, sessió DJ amb Frà9il. I a les 10 de la nit començarà el concert amb Afrorítmics.

El programa de la BdeGust convida a passar per la Font del Balç. "És una cita obligada per a molts berguedans amants del món del vi, dels bons productes i de la bona música", ha remarcat Karina Behar. També ha recordat que des dels seus inicis, la mostra té un doble objectiu: "D'una banda, donar a conèixer petits productors de la comarca que elaboren producte de proximitat; i d'altra banda, apropar vins de diverses DO a la nostra comarca".

El nou regidor de Promoció Econòmica de Gironella, Jordi Macià, ha afegit que gràcies a la BdeGust, "el Berguedà, tot i no ser terra vitivinícola, té la sort de poder tastar cada estiu vins de diferents DO del país, juntament amb productes gastronòmics de la comarca". Per a Jordi Macià, la mostra "és una aposta per la qualitat d'un maridatge que uneix territori, gastronomia i música, i dona èxit i personalitat a la BdeGust".

La imatge del cartell que anuncia la BdeGust d'enguany és obra de Roser Cardona, una de les organitzadores de la mostra.