L’Ajuntament de Gironella ha invertit prop de 260.000 euros per a l’asfaltatge de 13.800 metres quadrats de carrers principals i trams en diferents punts del municipi. Els treballs han permès resoldre deficiències a l’Avinguda Catalunya, a un tram de la carretera de Bassacs, als carrers Miquel Martí i Pol, Balmes, Estació, al passatge Cinema Victòria i a alguns carrers de la zona de Cal Ramons. A més, s’ha incorporat un pas de vianants de plataforma elevada a l’Avinguda Catalunya, a l’alçada del carrer Estació.

L'actuació al tram de l'Avinguda Catalunya era un compromís signat amb el govern de la Generalitat de Catalunya, quan es va fer el traspàs de la via al municipi, i pel qual el govern català ha aportat 200.000 euros. En aquest mateix conveni es preveu una millora en la seguretat al pont de l'entrada nord, que es farà en les properes setmanes.

Paral·lelament, s’ha renovat la senyalització horitzontal de les zones on s'ha fet l'asfaltatge en altres punts del municipi, com ara el Cap del Pla, al nucli històric, a la plaça Campalans, a la Font dels Tòrracs i a Viladomiu Nou. Aquestes actuacions inclouen el repintat de places d’aparcament, el pintat de places de persones amb mobilitat reduïda de color blau, la creació d’una zona de càrrega i descàrrega al carrer Balmes, un itinerari de vianants a Viladomiu Nou per accedir a l'illeta de reciclatge, i aparcaments al carrer Sant Joan Baptista de la Salle en semi-bateria inversa, entre d’altres.

El regidor d'Espai Públic i Barris de l'Ajuntament de Gironella, Gerard Iglesias, ha comentat que el compromís del govern és "tenir un municipi amb els carrers en condicions és". Es tracta e la primera actuació en el marc del Pla de Carrers 2023-2030, que entre d'altres actuacions inclou tasques d'asfaltatge i pintura amb caràcter anual, "prioritzant les necessitats que identifiquem tècnicament des de l'Ajuntament", ha dit Gerard Iglesias.