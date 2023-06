L’afluència de visitants a la riera de Merlès obliga a controlar l’incivisme

Els municipis de la riera de Merlès, que transcorre per les comarques del Berguedà, el Ripollès i el Lluçanès, encaren un nou estiu amb el repte de combatre la massificació en aquest entorn natural protegit. El temor davant del risc d'incendi per la sequera i la necessitat de conservar el medi natural els ha dut a incrementar els recursos per reforçar el dispositiu de seguretat a la zona, amb guardes rurals, amb capacitat sancionadora, així com informadors, que aquest cap de setmana ja han començat a actuar entorn una riera on ja s'ha pogut veure una gran afluència de visitants.

Des d'aquest cap de setmana, la patrulla de guardes rurals, un servei de seguretat privada contractada pel Consell Comarcal del Berguedà, ja circula al llarg dels 55 quilòmetres que comprèn la riera de Merlès, on enguany està permès el bany, tret d'un tram de 7 quilòmetres, des de la Quar fins a Santa Maria de Merlès, on hi ha un punt de captació d'aigua per a la població. A la resta d'emplaçaments de la riera, els usuaris poden banyar-se, però respectant l'ordenança reguladora d'aquest espai protegit, que prohibeix, per exemple, encendre foc, abocar deixalles, acampar o aparcar fora de les zones habilitades.

Precisament, una de les primeres actuacions que ahir van dur a terme els guardes rurals, als quals Regió7 va acompanyar durant el seu servei, va consistir a pacificar el trànsit en "un dels punts més calents de la riera", al pont de les Heures, al municipi de la Quar, on a les deu del matí les places de pàrquing ja estaven plenes i els guardes feien recular la resta de cotxes que arribaven a la zona. "El tema de l'aparcament genera força conflictes, ja que sovint els usuaris acaben deixant el vehicle sobre l'asfalt o en els camins, fet que obstaculitza el pas de tractors", assenyalava el guarda rural responsable del dispositiu, Carles A.

En el seu cas, fa sis anys que actua a la zona de la riera de Merlès com a guarda rural i argumenta que en els últims anys el seu equip "ha fet una gran feina de dissuasió". Ho exemplifica amb el fet que l'any 2021 van arribar a posar 900 sancions, mentre que el 2022 aquestes es van reduir fins a la meitat. Tot i això, apunta que encara cal fer molta pedagogia, "tenint en compte que la gent desconeix la normativa que regula l'accés als espais naturals i no sou prou conscients de la importància de respectar-la per preservar la flora i la fauna de l'entorn, però també per la seva pròpia seguretat, davant del risc d'incendi".

Durant la seva actuació, una de les escenes que va posar de manifest el creixent problema de la massificació va ser al gorg de Danyans, al municipi de Les Lloses, on desenes de visitants s'acumulaven en aquest espai de bany fent ús de para-sols i altaveus de música. En aquest sentit, els guardes rurals van haver de recordar als usuaris la necessitat de respectar el silenci per evitar generar una contaminació acústica que pugui danyar la fauna, així com de recollir les deixalles entorn la riera o d'evitar capturar la fauna i alliberar espècies invasores per garantir la conservació de les espècies autòctones.

Davant de l'incivisme recorrent en els diferents espais de la riera, el responsable del dispositiu feia notar que en els darrers anys ha canviat el perfil de visitant que acudeix en aquest entorn natural. "Anys enrere, la zona s'omplia sobretot de públic local o amants de la muntanya que coneixen i respecten el medi natural, però en els darrers temps, ha incrementat la presència de turistes que desconeixen i no respecten la normativa relativa als boscos", lamentava. Per aquest motiu, insistia en la importància de reforçar el servei de vigilància entorn de la riera per tal de vetllar pel compliment de l'ordenança.

De fet, posava de manifest que cal un reforç dels recursos per controlar la massificació, tenint en compte que són una sola patrulla de guardes rurals pels 55 quilòmetres que comprèn la riera de Merlès. "El nostre objectiu és cobrir tota la zona, però sovint la sensació que tenim és que no tenim prou mans per controlar totes les situacions d'incivisme que es poden produir al llarg de les diferents zones de bany", destacava. En aquest sentit, posava en relleu la necessitat que l'administració aporti més recursos als petits municipis per controlar l'incivisme entorn les rieres, "on és més necessari que mai actuar per la gran afluència de públic que han guanyat aquests espais en els últims temps".

El paper dels informadors

Els municipis de la riera de Merlès també comptaran aquest estiu amb la figura dels informadors, que s'encarregaran de procurar que la ciutadania conegui la normativa relativa a aquest espai natural protegit. L'objectiu és que la seva figura es complementi amb la dels guardes rurals, per tal d'arribar a cobrir tots els punts d'una riera que s'estén al llarg de 55 quilòmetres i comprèn municipis de la comarca del Berguedà, el Ripollès i el Lluçanès. La seva funció serà recordar als ciutadans la necessitat d'aparcar el vehicle en les zones habilitades, de no llançar les deixalles entorn la riera, de portar els animals lligats o de la prohibició de fer foc.

En concret, la riera de Merlès comptarà amb un total de catorze informadors, que se situaran en diferents entrades del corrent fluvial. D'aquests informadors, n'hi ha sis que els aporta el Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat, que enguany incrementarà la presència d'informadors en diferents espais naturals del territori que també viuen problemes relacionats amb la massificació, com ara la Ribera Salada o el riu d'Aigua d'Ora del Solsonès. Els vuits informadors restants amb què comptarà la zona de la riera de Merlès els han contractat els diferents ajuntaments implicats a partir d'un pla d'ocupació.

L'Associació de defensa i estudi de la fauna i flora autòctona, amb seu al Berguedà, s'encarregarà de coordinar l'equip d'informadors de la riera de Merlès. De fet, aquest cap de setmana l'entitat ja s'ha posat a treballar amb els guardes rurals per tal d'estudiar quins són els punts més conflictius que requereixen més vigilància per tal d'evitar possibles situacions incíviques. La feina dels informadors, però, no serà sancionar, sinó informar els usuaris sobre les pràctiques que no estan permeses per garantir la protecció de la flora i la fauna de la riera. Tot i això, estaran en permanent contacte amb els guardes rurals, fet que permetrà incrementar la seguretat en tota la zona.