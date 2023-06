Recuperant vestigis del vell carrilet

Enguany es compleix el 175è aniversari de la posada en marxa, l’any 1848, de la primera línia de ferrocarril a la península Ibèrica, la de Barcelona a Mataró. Fou l’inici de la llarga i sorprenent història de la construcció del ferrocarril a l’Estat espanyol, plena de singularitats i excentricitats, tant pel que fa a la seva construcció radial, pagada amb capital privat, i amb amples diferents als europeus.

El ferrocarril, i tota la infraestructura que requereix, va modificar intensament el paisatge i l’activitat econòmica de les comarques i territoris que ha comunicat i avui és, amb totes les seves modalitats i arreu del món, el model de transport amb més incidència i debat social, polític, tècnic i econòmic.

Per tot això no és estrany que, aquí i arreu, el patrimoni ferroviari mereixi l’atenció d’una àmplia xarxa d’associacions, estudiosos, col·leccionistes... i que es plantegin arreu projectes de salvaguarda de patrimoni ferroviari en el sentit més ampli del concepte: història i memòria, patrimoni moble (locomotores, cotxes, vagons, furgons, elements de senyalització, de tracció, etc.), béns immobles (estacions, tallers, dipòsits, viaductes, túnels, vies, plaques giratòries, aiguades, etc.), els documents, llibres, fotografies, traçats ferroviaris que, amb el nou nom de via verda, obliden que són vies ferroviàries... i històries personals i col·lectives dels que hi van treballar, dels que el van fer servir, dels que el fan servir encara, i dels que encara el reivindiquen.

A Vilanova i la Geltrú, el Museu del Ferrocarril de Catalunya conserva una gran col·lecció de locomotores, i a Móra la Nova, el Museu del Ferrocarril de Móra la Nova és un referent de la restauració i posada en funcionament del material ferroviari.

A Sant Vicenç de Castellet, l’Associació Sant Vicenç de Castellet Amics del Ferrocarril (ASVICAF) impulsa l’afició al món del tren en tots els seus àmbits, ja sigui tren real, modelisme ferroviari o aspectes històrics del ferrocarril. I una magnífica col·lecció sobre el carrilet de Manresa a Guardiola s’exposa al públic a la Casa-Museu Teixidor Bassacs de Gironella.

Es conservem dempeus les estacions de Puig-reig, Cal Vidal i Guardiola, les dues últimes restaurades, i una colla de magnífics ponts com els dels Traginers, sobre la riera del Mujal, a Balsareny; els de la Granja, l’Alba i el Guixaró, a Puig-reig, i el de Viladomiu Nou. El tram de via entre Cal Rosal i Pedret està adaptat per a passeig a peu i amb bicicleta, i conserva els túnels i els ponts. A Navàs s’exposa una magnífica locomotora Berga i aviat es podrà admirar l’Alston a Guardiola. I hi ha més projectes de recuperació patrimonial que poden anar esquitxant de records el territori.