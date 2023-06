"Al Berguedà, triem no llençar menjar", és el lema de la campanya per la lluita contra el malbaratament alimentari que promou el Consell Comarcal del Berguedà. Començarà aquest i s'allargarà tot un anys.

L’ens comarcal ha editat fulls de receptes d’aprofitament que es podran trobar establiments comercials de la comarca amb l’objectiu d’acostar a la ciutadania propostes per cuinar plats saludables, fent servir aliments de temporada i de proximitat per fomentar un consum responsable, evitar llençar aliments i també reduir la generació de residus.

L'objetiu és reivindicar els aliments i incentivar a conèixer la importància econòmica, social i ambiental que implica obtenir-los per crear consciència de la importància de no malbaratar-los.

70 establiments

Els ciutadans trobaran aquestes receptes a 70 establiments de la comarca dins de suports de fusta que ha elaborat el Grup Horitzó del Berguedà, una entitat que treballa per la integració de persones amb problemes socials i discapacitats. Les botigues que hi participen són d’Avià, Bagà, Berga, Casserres, Guardiola de Berguedà, Gironella, Olvan, la Pobla de Lillet, Puig-reig, Sant Julià de Cerdanyola i Vilada.

Cada mes, a partir d'aquest juliol, es donaran dues receptes, en total 24, fins al juliol de l'any ue ve. Cada full conté l'explicació de dues receptes, que han fet des de la plataforma pública Som Gent de Profit, que també ofereix consells per la correcta conservació dels aliments per evitar que es facin malbé a casa.

La campanya que té un cost d’uns 2.000 euros i es fa amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya. Es complementarà amb tallers específics adreçats als escolars de la comarca dins catàleg de serveis de l’ens.

Aquesta campanya del Consell del Berguedà s’emmarca dins del Pla de Prevenció de Residus comarcal. Aquest document preveu, entre d’altres, la realització d’accions contra malbaratar el menjar i fomentar la compra i el consum responsable d’aliments.

Les xifres del malbarament

Es calcula que a Catalunya, cada habitant de mitjana llença a les escombraries 30 quilos d’aliments a l’any amb un cost econòmic de 250 euros per persona i any. L‘impacte econòmic negatiu d’aquestes pèrdues és de 900 milions d’euros anuals.

Al Berguedà, un 12% del pes de la fracció orgànica correspon a productes de malbaratament alimentari.

A Catalunya, el malbaratament alimentari suposa anualment una petjada ecològica equivalent a l’emissió de 520.723 tones de gasos d’efecte hivernacle, que serien els produïts per 20.300 automòbils durant tota la seva vida útil. A Catalunya el 45% de la fruita i verdura produïda no es recull i es deixa als camps (per criteris estètics, causes climàtiques, excedents o per la baixada de preus…). Cada any, 1/3 part de la producció d’aliments que es produeixen al món es perd o es malbarata. Només tenint en compte la fracció d’aliments que es malbarata a les llars del planeta es podrien alimentar a 1.260 milions de persones.