La biblioteca de Gironella i l'espai El Blat són els primers edificis municipals que funcionen amb plaques solars fotovoltaiques. En total s’han instal·lat 156 panells fotovoltaics, 120 al Blat i 36 a la biblioteca, amb una producció d'energia estimada de 102.900 kWh anuals per abastir els propis equipaments i altres de muncicipals on es derivarà.

David Font, alcalde de Gironella, explica que l’Ajuntament ha assumit el cost d'instal·lar les plaques a l’espai El Blat, amb un cost de 86.506 euros, i la Diputació de Barcelona s'ha fet càrrec del cost de les plaquest solars de biblioteca. Tal com recorda Font, "Gironella ha estat un dels 37 municipis escollits per la Diputació per col·locar plaques solars fotovoltaiques en equipaments municipals".

Les actuacions se sumen a la instal·lació de la caldera de biomassa a l’espai El Blat, que permetrà un estalvi de les emissions de C02 anual de 17,24 tones, i formen part de la transformació verda del municipi. En aquesta línia, el consistori també va posar un nou punt de recàrrega de vehicles elèctrics a la zona esportiva, que entrarà en funcionament en els propers mesos. I d'altra banda, s'està acabant de renovar tot l’enllumenat municipal a tecnologia LED, i també s'instal·laran plaques solars fotovoltaiques al pavelló municipal.