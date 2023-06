Puig-reig reviurà aquests cap de setmana el seu passat templer i posarà en valor el patrimoni històric. La zona de castell prendrà vida amb espectacles, lluites de templers, campament medieval, taverna, recreacions històriques, tallers, jocs, visites guiades, balls medievals, concerts i zona de restauració. Des de dissabte a la tarda, 1 de juliol, fins diumenge al migdia se celebra a Puig-reig la Festa dels Templers, amb la ruta teatralitzada estrenada fa dos anys i l’espectacle nocturn com a plats forts. Són dos dels actes d'una programació completa i per a tots els públics. En total, mou entre 260 o 280 participants.

Dissabte, a partir de les 22 h tindrà lloc la ruta teatralitzada Mysterium, un recorregut dramatitzat que comptarà amb més escenes que els últims anys i la participació de nombroses persones i entitats del municipi. Hi actuaran unes 70 persones. "Estem molt contents. És tot un èxit", ha dit Jordi Pesarrodona, coordinador i director, que ha animat a tothom a assistir-hi i descobrir les novetats que s'han preparat per a aquesta edició. Les persones interessades a fer la ruta es podran apuntar el mateix dissabte i els guies faran grups d'unes 25 persones per endinsar els visitants en el món màgic, misteriós i desconegut a l’entorn del castell.

I a les 23.30 h es podrà gaudir de l'espectacle nocturn, amb imatges a la façana del castell com a eix vertebrador. "L'espectacle final és la història de què va passar a Puig-reig quan el trobador Guillem de Berguedà va cedir el seu castell a la comanda del temple", ha comentat Jordi Pesarrodona.

El president de l’Associació Cultural Templers de Puig-reig, Dídac Flores, ha explicat que l'any passat, després de la pandèmia, es va recuperar l’essència de la festa i que enguany es pretén treballar per millorar el que menys va funcionar, que va ser el servei de restauració: "Aquest any volem que sigui més àgil i els assistents no hagin de fer cues, per això se servirà la beguda en un lloc i el menjar en un altre".

L’Associació Cultural Templers de Puig-reig i l'Ajuntament, juntament amb diverses entitats col·laboradores, impulsen aquesta celebració a l’entorn del Castell de Puig-reig amb la finalitat de promoure el passat templer del municipi i el seu patrimoni medieval i de convertir aquest esdeveniment en un referent i en una festa que el poble i les entitats es facin seva. El regidor de Cultura, Pol Vila, ha assegurat que la festa posa Puig-reig al mapa i ha recordat que el passat templer va molt més enllà del municipi i que porta molts visitants. També ha remarcat la importància del voluntariat i les associacions implicades a l’esdeveniment i que han convertit la celebració en una festa del poble: "Que s'hi impliqui l'escola de música o que hi participi un grup de l'institut és molt positiu perquè a més genera un relleu generacional que permetrà garantir el futur de la Festa dels Templers".