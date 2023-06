Berga acull aquests dies la vuitena edició del Fòrum de Joves Talents, que aplega quaranta estudiants de 4t d'ESO i 1r de Batxillerat de tot Catalunya. La Generalitat escull una representació dels millors expedients de tot el territori perquè participin al programa que s'imparteix a Berga promogut per l'Exploratori dels Recursos de la Natura, la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Ajuntament de Berga.

Els joves van arribar aquest dimecres a la tarda a Berga i al llarg d'aquest dijous, divendres i dissabte treballen la temàtica d'aquesta edició, que gira entorn dels recursos de l'aigua. S'han programat ponències a càrrec de científics experts en la matèria i sessions de debats entre els estudiants, moderades per joves investigadors. Es fan al Pavelló de Suècia.

Pel que fa els debats, s'organitzen per grups i cadascun tracta un d'aquests subtemes: l'aigua per alimentació (ús agrícola), l'aigua per beure (ús domèstic), l'aigua per energia (ús industrial), l'aigua per salut (ús social), i l'aigua per natura (ús ecosistèmic).

En l'apartat de ponències, hi haurà diverses intervencions. Una serà la de David Güell, director d'explotació d'Aigües de Manresa, per parlar sobre L'aigua potable, què és? d'on ve? cap on va?. També farà una xerrada Sebastián Murcia, membre del grup de recerca Energy Storage, Harvesting and Catalysis de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), sobre Com emmagatzemar energia a partir de l'aigua i llum solar?. Una altra ponència anirà a càrrec d'Emilio Gil, investigador de AGROTECH-UPC - Centre Específic de Recerca de Tecnologia Agroalimentària, centrada en Noves tecnologies per a un ús sostenible de l'aigua en agricultura. Satèlits i mòbils per gastar menys. I Aura Vidal, membre d'Enginyeria Sense Fronteres i Aigua és Vida, parlarà de Dret Humà a l'Aigua i el Sanejament globalment i localment.

Els debats i ponències es complementen amb visites a l'embassament de La Baells, a l'Estació de Tractament d'Aigua Potable de Berga, i a la Riera de Metge - Espai Natural de la Serra de Queralt.

Acte inaugural i de cloenda

A part d'aquestes ponències, aquest dijous al migdia s'ha fet l'acte inaugural amb una xerrada sobre La manca d'aigua a Catalunya, situació actual i futura, i estratègies per minimitzar-ne els efectes i adapatar-nos, a càrrec de Vicenç Acuña, investigador de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua.

L'acte de cloenda es farà aquest dissabte, 1 de juliol, amb la presentació dels resultats del Fòrum de Joves Talents (17 h), actuació musical (18.30 h), i conferència sobre Contribució de les STEM en la salut i qualitat de vida, de la mà d'Alicia Casals, catedràtica de la UPC i coordinadora del grup de robòtica del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica de la UPC (19 h).