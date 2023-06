El departament de Territori de la Generalitat ha adjudicat les obres de l’estació d’autobusos de Gironella per un import de 835.000 euros. Aquesta actuació permetrà millorar el nivell de servei a les persones usuàries i promoure l’ús del transport públic, així com afavorir la connectivitat del municipi.

Els treballs, que compten amb finançament del fons Next Generation, començaran el setembre vinent i compten amb un termini d’execució de quatre mesos. Si les previsions es compleixen, al gener de l'any que ve Gironella estrenarà la nova estació de busos.

Gironella compta amb diverses parades d’autobús i l’obra que s’adjudica dotarà el municipi d’una estació o parada central. Estarà ubicada en uns terrenys paral·lels a l’Avinguda Catalunya; disposarà de quatre andanes, de tal manera que fins a quatre autobusos hi podran accedir simultàniament. L’entrada i sortida dels vehicles serà per la mateixa avinguda de Catalunya.

La proposta consisteix en la reurbanització de tot l'àmbit; es crearà un vial paral·lel a l'avinguda de Catalunya i una nova vorera que servirà de separació entre la zona d'aturada d'autobusos i l'avinguda de Catalunya, alhora que es mantindrà la connexió amb la vialitat existent. En les noves voreres a l'àmbit de l'estació, es disposaran diverses zones enjardinades. A la zona d'aturada d'autobusos, es preveu la col·locació de dues pèrgoles en estructura metàl·lica d’acer, que crearan dues zones d'ombra i donaran protecció als vianants i passatgers en cas de pluja. El projecte també inclou la construcció d'una marquesina per a l’espera de les persones usuàries. Aquesta estructura estarà construïda en acer amb un tancament envidrat.

L’estació disposarà de carregadors per a telèfons mòbils, aparcament per a bicicletes, aparcament amb carregadors per a patinets elèctrics, un monitor informatiu amb els horaris dels autobusos i diverses càmeres de seguretat. També es preveu renovar tot l'enllumenat dins de l’àmbit de la nova parada.

Les línies d’autobusos que circulen per Gironella són la L0393 que uneix la Farga de Moles amb Barcelona; la L0414 que uneix La Pobla de Lillet i Cambrils; la L0462 que uneix Llívia i Barcelona; la L1596 que uneix Prats de Lluçanès i Berga; la L0225 que uneix La Pobla de Lillet i Barcelona; i la L0157 que uneix Gironella i Berga. A banda, també hi ha les línies de transport a la demana que uneixen, respectivament, Montclar i la Quar amb Gironella.