Les pluges caigudes aquest mes de juny i, en especial, temporals de tarda que s’han produït aquests últims dies han fet que diversos brolladors i salts d’aigua especialment emblemàtics situats dins dels límits del Parc Natural del Cadí Moixeró pel vessant de l’Alt Berguedà hagin recuperat les seves estampes més esplèndides, malgrat cal recordar que es continua en alerta per sequera.

Parlem de punts de referència, sobretot per a excursionistes, situats a cavall dels termes de Bagà i Gisclareny, com ara l’adou del Bastareny, el naixement d’aquest riu que creua pel mig de Bagà per desembocar poc després a la part alta del Llobregat, a Guardiola de Berguedà. L’adou en qüestió raja aquests dies amb generositat, i és especialment atractiu el salt d’aigua d’uns quatre metres que es pot veure en els primers metres després del seu naixement.

També en aquesta zona, a l’entorn de la casa de colònies de La Salle Natura, ja cap al conegut camí que porta cap al Coll de Pendís passant pel refugi Sant Jordi, en els primers metres de l’ascens baixa com en els seus millors moments l’espectacular Bullidor de la Llet, un sobreeixidor una espectacular font natural que brolla d’entre una fissura que hi ha en una gran paret de roca calcària, i que posteriorment baixa a gran velocitat per un llarg 'tobogan' natural, el que li confereix l'escuma blanca que la fa semblar un bullidor. Cal remarcar que el brollador és espectacular en èpoques plujoses i de desglaç, però que queda completament sec durant molts períodes de l’any, per la qual cosa és especialment rellevant la imatge actual.

I en aquesta mateixa ruta, a la popular zona de Els Empedrats, el torrent baixa generós i es manifesta especialment esplèndid al seu punt més espectacular: la cascada o salt d’aigua de la Cua de Cavall. Situat a la zona més engorjada, la caiguda d’aigua és especialment atractiva.