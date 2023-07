El nou format de la mostra BdeGust convenç paradistes i assistents

Onze carpes i una barra. La mostra vitivinícola i gastronòmica de la Font del Balç es podria resumir així, però va molt més enllà. Aquest espai privilegiat a tocar de Gironella acull fins a la mitjanit una fira pensada per conèixer productes de la zona, tastar algun vi, i, sobretot, passar-ho molt i molt bé. A part de les parades de cellers, també hi ha carpes amb un forn de pa, una gelateria, una cerveseria i fins i tot, un restaurant.

La gran novetat d'aquesta quinzena edició de la BdeGust ha estat la modificació de l'horari. Abans, la fira començava al matí i s'allargava durant tot el dia i enguany, les activitats s'han concentrat durant la tarda i la nit. Ha estat un canvi que ha tingut molt bona acollida, tant per part dels paradistes i membres de l'organització com pels assistents a la fira.

Segons una de les membres de l'organització, Anna Ballús, aquest any s'ha "simplificat la fira" per fer-la més accessible a tothom. "Després de quinze anys costa introduir coses noves, però ens vam adonar que el que busca la gent no són coses complicades, la gent vol festa, menjar i parlar", detalla. Ballús indica que en edicions passades es feien tastos de vins i caves i activitats gastronòmiques que aquest any han desaparegut.

Una fira femenina

Una curiositat d'aquesta fira és que totes les membres de l'organització són dones. Ballús remarca que és un tret diferenciador que "ajuda a crear un ambient segur". Opina el mateix Rosa Palomas, que és la cervesera de cerveses Grenyut, que compta amb un estand a la fira. Aquesta és la segona edició que participa en la BdeGust i afirma que és "tot un plaer poder formar-hi part". Palomas destaca la zona on es duu a terme el certamen i la qualifica de "preciosa".

La BdeGust es caracteritza pel seu ambient familiar i festiu. Des de les 5 de la tarda i fins a les 9 de la nit s'han dut a terme tallers per als més petits. Una mare que ha vingut amb les seves dues filles, Marta Planas, creu que és una "bona iniciativa" perquè els pares puguin gaudir mentre els nens també estan distrets i tenen l'oportunitat de jugar.

El formatger de la formatgeria Tiraval, Carles Gil, sap que la BdeGust és una mostra molt especial. "És l'única fira on preparem tapes amb els formatges, a les altres hi anem més per vendre, però aquí la idea és donar-nos a conèixer entre la gent de la zona, veure cares conegudes i passar una bona estona" fa saber, molt content, darrera el taulell de la seva parada.

La cultura del vi

Tot i que Anna Ballús apunta que no és una fira "pels experts en vi", el vi és un dels grans reclams del BdeGust. El sommelier del celler La Diferenta, Joan Fernández, creu que és una gran oportunitat per "donar a conèixer la cultura del vi a la gent que no sap res". Aquest celler de Navàs, que compartiex parada amb el celler de Can Serra dels Exibis, també de Navàs, és un dels veterans de la fira. Per Fernández, el més bonic de la BdeGust és que "s'ha mantingut molt fidel als seus orígens i és un espai on la gent ve a passar-s'ho bé amb la família, un ambient molt positiu que es contagia".

El públic era principalment familiar, però també hi havia grups de joves. Anna Buixadera, Marina Ruiz i Clara Villaró s'han estrenat aquest any a la BdeGust i estan molt contentes d'haver-hi anat. "Som de Berga i la Clara és d'Avià i ens està agradant molt l'ambient de la fira, és un bon lloc per passar la tarda", apunta, divertida, Anna Buixadera.

Una dona que ha vingut amb gairebé tota la família ha estat la Maria Dolors Sola, que ha portat amb ella els fills i els nets. "Sempre que han fet aquesta fira jo he vingut i la veritat és que prefereixo a la tarda perquè sembla que ve més de gust sortir al carrer perquè ja no fa tanta calor", explica.