«Al poble no m’ha dit mai ningú res per ser lesbiana, m’han acollit molt bé»

Té 40 anys i en fa tres que viu a la Pobla de Lillet. S’ha sentit assenyalada per ser lesbiana?

No, no m’ha dit mai ningú res per ser lesbiana, al contrari, sempre m’han acollit molt bé a la Pobla de Lillet. També és cert que el meu cas és diferent, jo ja venia amb la feina feta, havia sortit de l’armari a la ciutat i aquí era una nouvinguda. Per a joves del poble de tota la vida, entenc que és més complicat sortir de l’armari per por de situacions discriminatòries. De fet, jo n’he viscut fora del poble, m’he trobat per exemple amb mirades quan vas agafada de la mà de la teva parella dona.

Encara hi ha prejudicis?

Sí que n’hi ha, massa.

D’aquí la importància de visibilitzar la diversitat amb una festa com la Pride d’Alta Muntanya?

Sí, hem de lluitar pels nostres drets, i festes d’aquests tipus no s’haurien de fer si no passés tot el que passa amb les persones gais, lesbianes, trans... El fet que encara hi hagi agressions homòfobes demostra que hi ha molta feina per fer. Per això, festes que visibilitzin la diversitat i reivindiquin poder estimar lliurament són necessàries. I també per reivindicar els nostres drets, que som persones igual que les altres.

Com valora la primera Pride a la Pobla de Lillet?

Estic contenta de la bona acceptació que ha tingut i de la implicació de tanta gent. I, sobretot, és important fer festes de l’Orgull també en pobles petits, on generalment la mentalitat és més tancada i costa més dir que ets homosexual que no pas si vius en una ciutat gran.

Per què costa més sortir de l’armari en pobles petits?

Perquè tothom et coneix i et fa por de sentir-te assenyalat. Per això molts joves prefereixen viure la seva condició de gai o lesbiana a la ciutat i marxen del poble per ser més lliures. I també per poder-se relacionar més amb altres persones homosexuals, que als pobles no és fàcil.

Vostè és un exemple de viure l’homosexualitat amb naturalitat?

És com ha de ser i sortosament cada vegada hi ha menys tabús. Jo ho visc amb naturalitat perquè és com m’han educat i perquè és la manera de fer-ho visible i que els nens ja de ben petits coneguin aquesta diversitat. Al cap i a la fi defensem l’amor i la llibertat.