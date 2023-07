Nombrosos visitants han volgut conèixer de prop el passat medieval de Puig-reig, molt vinculat amb els cavallers de l’orde del temple. La Festa dels Templers d’aquest cap de setmana ha fet que la zona del castell de Puig-reig prengués vida amb espectacles, lluites de templers, recreacions històriques, tallers, jocs, visites guiades, balls medievals, concerts i zona de restauració.

El plat fort es va viure dissabte a la nit amb la ruta teatralitzada Mysterium, que va haver d’ampliar el nombre de grups previstos i tot així no va poder cobrir tota la demanda. Tal com ha explicat el president de l’Associació Cultural Templers de Puig-reig, Dídac Flores, «vam haver de dir que no a algunes persones que a última hora s’animaven a fer la ruta, no podíem assumir més grups ni fer-los més nombrosos». Uns 300 visitants, repartits en set grups d’entre 40 i 50 persones van participar al recorregut dramatitzat «i tothom en va sortir molt content», ha remarcat Flores, que ha posat en valor «la qualitat de les escenes i el dinamisme del muntatge».

L’èxit de públic farà plantejar la possibilitat de fer dues sessions de ruta teatralitzada de cara a l’any que ve, quan celebrarà la quinzena edició de la Festa dels Templers. Segons Dídac Flores, «fent dos dies de ruta podríem donar resposta a la demanda però hem de valorar si és viable, tenint en compte que implica més dedicació de les persones i entitats que hi col·laboren».

La festa mou entre 260 i 280 participants que fan possible reviure el passat templer de Puig-reig. L’espectacle final de dissabte a la nit va ser un altre dels actes estrella d’aquesta edició.