«Vaig decidir no hormonar-me ni reassignar-me, i això em fa ser objecte de moltes mirades»

Tenia 58 anys, dona i fills. Una vida còmoda però no satisfactòria. El 2015 decideix mostrar-se com a dona. Com va ser?

El 2015 em vaig visibilitzar, però la transició real i personal que feia jo sola sense que ningú en sabés res va començar els anys 2008-2009. I no va ser fàcil. Jo tenia una vida muntada com a home, com a pare i com a professional, i això vol dir que es generen molt interrogants. No saps què passarà quan comuniquis la decisió que has pres de deixar de ser el Pere i passar a ser la Patrícia.

Va ser valenta. Què va passar?

Vaig tenir molta sort perquè sempre he tingut la família al costat. Tot i la sorpresa que va significar per a la meva dona, amb qui havia conviscut més de quaranta anys com a home, i també per als meus fills i per a la resta de la família, tots ho van acceptar. També a la meva feina, a la residència de Bagà (ara, jubilada).

I al poble? Hi ha prejudicis?

En el meu cas no ha estat així i trenco l’estereotip marcat que és més fàcil visibilitzar el col·lectiu LGTBIQ+ a les grans ciutats que als pobles petits. Suposo que em va ajudar la meva actitud i el fet de portar una vida social intensa a Bagà, on havia estat regidor 11 anys. En general, la gent ha vist que, tot i haver canviat d’aspecte i d’identitat, he continuat sent la mateixa persona.

Ha visibilitzat i explicat la seva experiència fins a convertir-se en una activista. Quin és l’objectiu?

Sobretot obrir mirades. Si surts de l’armari per quedar-te a l’habitació, no fem res. Jo vaig obrir les portes de l’armari i vaig convidar a tothom que hi entrés amb mi, i li pogués explicar el perquè del trànsit, que no és un caprici.

Ha hagut de donar moltes explicacions?

Explicacions per justificar-me no, però sí per explicar què vol dir ser transgènere i què representa, hi ha molt desconeixement. I, sobretot, és important exposar-ho a les generacions que venen al darrere, que no hagin de viure el que han de viure moltes persones trans.

És més complicat fer el trànsit cap a dona?

Sí, sobretot les dones trans i grans com és el meu cas. Amb més de 50 anys no modifiques ni la veu, ni els cabells ni res. A més, jo vaig decidir no hormonar-me ni reassignar-me i, sobretot quan parlo amb veu d’home, és com si portés un cartell que diu que soc una dona trans. Això et fa ser objecte de moltes mirades i n’has d’aprendre, i n’aprens.

S’ha sentit integrada amb les altres dones com a dona trans?

Molt. Estic molt ficada en moviments feministes, tant en l’àmbit del Berguedà com a Barcelona, i sempre he tingut molt suport. Entenen molt bé que quan fem aquest pas no és per caprici sinó que ho sentim molt profundament.

El fet de passar d’home a dona fa que es perdin privilegis?

Sí, i tant! Per exemple, en les reunions, abans la meva veu era escoltada per tothom i ara en ocasions em costa que em donin la paraula.

Pel que diu, hi ha desconeixement?

Del col·lectiu LGTBIQ+, i sobretot les persones trans i especialment dones trans, fa falta molta informació de primera mà a pobles i ciutats que sigui natural i senzilla. La clau és visibilitzar i explicar la diversitat humana i festes com la Pride de la Pobla de Lillet són molt convenients, i més en el món rural. Cal lluitar per la naturalitat de la nostra convivència amb la resta de col·lectius del món.