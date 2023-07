Els Castellers de Berga celebraran dissabte, 8 de juliol, l'11è aniversari de la colla amb una actuació a la plaça de Sant Pere. Començarà a les que començarà a les 6 de la tarda i comptarà, com cada any, amb els fillols, els Castellers de la Cerdanya; i els padrins, els Castellers de Sabadell.

Després de l'exhibició castellera, la festa seguirà amb un sopar de les tres colles i concerts de El Belda i el conjunt Babadoc, Blú i PD Urrixic.

L’any passat, a més de celebrar la primera dècada amb la camisa blava, els berguedans vam aprofitar la diada castellera de l'aniversari per demostrar, segons apunten des de la colla, "que havíem superat l’entrebanc de la pandèmia.Vam descarregar amb èxit els mateixos castells que l’any 2019 (4 de 7, 5 de 7 i 3 de 7 amb l’agulla)". Des d'aquella fita, els Castellers de Berga han aprofitat diades castelleres a Berga com els Quatre Fuets o la Fira de Maig "per apujar encara més el nivell".