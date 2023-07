El Consell Comarcal del Berguedà ofereix un servei de monitoratge de suport per tal que els infants i joves amb diversitat funcional puguin participar de les activitats de lleure a l’estiu. Enguany, el nombre de participants són 30, de diferents municipis de la comarca. També s’han incorporat noves entitats i s’arriba a 12 . D’aquesta manera, es garanteix que els nens i nenes amb diversitat funcional participin del lleure que s’ofereix al Berguedà. Per manca de recursos s’ha hagut de limitar el monitoratge a quinze dies per a cada infant.

Aquest programa té per objectiu que la pràctica d’activitat física o de lleure es pugui fer sense límits i sense barreres, promovent l’esport i el lleure inclusiu, on tothom hi té cabuda, ja que el dret a participar-hi és universal.

En aquest projecte hi treballen conjuntament els equips de serveis socials, l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP), els centres educatius, serveis especialitzats en diversitat funcional i les entitats de lleure i esportives de la comarca. Es dona l’oportunitat a què tots els serveis detectin infants i joves que sense aquest monitoratge no podrien participar en les activitats de lleure, és a partir d’aquesta detecció que es prioritzen els participants.

Un servei que va començar el 2010

Aquesta proposta es va iniciar el 2010 amb la voluntat de garantir la igualtat d’oportunitats dels infants i joves i potenciar-ne l’autonomia de manera que tothom pugui participar als espais esportius i de lleure als municipis de la comarca.

La consellera comarcal d’Atenció a les Persones, Salut i Polítiques d’Igualtat, Anna Maria Serra ha explicat que “la inclusió en el lleure i l’esport forma part d’una de les necessitats vitals dels infants i dels joves, perquè puguin sentir-se partícips d’un grup, aprendre a relacionar-se, sentir-se acollits i acceptats cada dia, aprendre a conviure, aprendre a aprendre, aprendre a fer coses per ells mateixos, aprendre a ser autònoms, aprendre a comunicar-se. A més, la seva inclusió en activitats d’aquest estil pot ser una experiència de convivència per a tothom, perquè, per una banda, ensenyarà infants i joves amb discapacitat a millorar la seva autonomia i les seves capacitats d’interacció amb iguals i, per l’altra, també ensenyarà a la resta del grup, inclosos educadors i educadores, a conviure amb gent diversa”.

El projecte compta amb la col·laboració econòmica de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.