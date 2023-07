Més de 700 alumnes de centres educatius de primària i secundària del Berguedà han participat durant el curs escolar 2022-2023 en les activitats i tallers del catàleg de serveis de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Berguedà. A través d’aquestes activitats i tallers s’ha fet reflexionar als infants sobre la responsabilitat individual de cadascú de cara a una gestió sostenible. S’han fet 17 activitats, entre les quals vistes externes i tres tallers a les escoles. Hi han participat 737 alumnes de 12 centres educatius de la comarca.

Pel que fa a les visites externes incloses en el catàleg de serveis, han tingut lloc a les depuradores de Berga, Gironella, Cercs i Puig-reig, a la deixalleria de Berga, a l’abocador de Font Ollera i a la planta de triatge del Berguedà. El principal objectiu de les activitats és que els nens i nenes s’endinsin en el món del medi ambient, la sostenibilitat i la gestió sostenible, descobrint com funcionen per exemple els processos de tractament de l’aigua residual, la importància de les deixalleries, el sistema de recollida i gestió dels residus especials o la importància de separar correctament els residus.

Les visites a les depuradores de la comarca ha estat l’activitat que més s’ha realitzat en aquest curs escolar. Els alumnes de Gironella, Puig-reig, Berga i Cercs s’han acostat a les plantes de tractaments d’aigua del seu municipi per conèixer a través de visites guiades quin és el tractament de l’aigua, com es fa l’anàlisis de control de la qualitat de l’aigua o quins són els residus que hi arriben.

A la deixalleria de Berga només s’hi ha fet enguany una visita, concretament la d’una seixantena d’alumnes de secundària de l’Escola Vedruna de Berga. En el seu recorregut per la deixalleria van rebre una explicació tècnica i divulgativa per comprendre el sistema de recollida i gestió dels residus especials, aquells que no es recullen a través del sistema porta a porta, i que arriben per diferents canals com pot ser la recollida de voluminosos a domicili, les deixalleries mòbils o la deposició a la deixalleria pel mateix ciutadà.

I a l’abocador i a la planta de triatge s’hi han realitzat tres visites. La sortida ha estat dinamitzada pels gestors de l’Abocador Comarcal i de la Planta de Triatge, que han mostrat les instal·lacions als alumnes i els han exposat la gestió i la recuperació de les diferents fraccions de residus.

Pel que fa als tallers als centres, se n’han realitzat tres, a l’Escola Santa Eulàlia de Berga, a l’Escola Sant Martí de Puig-reig i a l’Escola Vedruna de Berga. En aquestes sessions a l’aula el contingut s’ha centrat específicament en la recollida porta a porta. El taller l’ha dut a terme un tècnic de medi ambient del Consell Comarcal del Berguedà i ha explicat als alumnes la importància del reciclatge, la sostenibilitat i els beneficis ambientals que suposa una bona gestió dels residus.

A més, els alumnes es posaven a prova a través d’un joc de separació de residus i s’emportaven un petit obsequi gràcies a Ecoembes.