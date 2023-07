Cal Rosal acollirà aquest dissabte, 8 de juliol, l'edició d'estiu del Mercat de Productors. En aquesta ocasió s'integrarà a la Festa Major de la colònia i el format serà de vespre, amb una desena parades de productors artesans del Berguedà i degustacions dels seus productes. Segons l'alcalde d'Olvan, Sebastià Prat, "els vespres d'estiu conviden a sortir al carrer, aquest format ja va funcionar molt bé l'any passat i per això repetim".

Els productors participants seran L'Escairador, Casabella Natura, la Mel de l'Avi Joan; els formatgers Blancafort, La Rocatova i Cuirols; els productors dedicats a la carn La Cooperativa Agrobotiga, El Soler de Preixana i Cal Pauet; i la cervesera Grenyut, que presentarà una cervesa nova, de blat amb llimona natural, que ha elaborat en col·laboració amb l'empresa manresana Hoppit.

El Mercat de Productors de dissabte començarà a les 7 de la tarda i s’allargarà fins a les 11 de la nit, a la Porta del Comerç de Cal Rosal. A partir de les 9 del vespre es complementarà amb concerts gratuïts a la plaça de l'Estació. Actuaran Zapatillas, un grup de tribut a El Canto del Loco; Lalo Lopez Limited Orchestra; DJ Elsa Guerra, DJ Carlos Dutty i DJ López. Ho organitza l’Agrupació Musical i Cultural de Cal Rosal (AMiC), i segons Xavier Bover, "esperem una gran afluència de públic. Tindrem barra de bar i es podrà menjar gràcies a l'oferta dels productors".

L'AMIC és una de les entitats organitzadores dels actes del cap de setmana, juntament amb l'Agrupació Cultural i Esportiva (ACE) i el Konvent. Tal com ha explicat Francesc Muixí, de l'ACE, "hem programat una Festa Major amb actes per a tots els gustos, perquè tant els més petits com els més grans puguin gaudir de la festa".

Les activitats arrencaran aquest dijous, 6 de juliol, amb una nit de jocs de taula al Local Social i bingo. Divendres, es farà torneig de futbol dins del teatre, taller infantil al Bar Centre, festa de l’escuma a la plaça del Centre i concert de gala amb Cafè Trio, a la plaça de l’Estació. Els horaris es poden consultar clicant aquí.

Dissabte, hi haurà propostes tot el dia. Ioga a la piscina, 6a Festa de la Bicicleta, seguint la via verda fins a Pedret i tornar a Cal Rosal; vermut a la piscina amb DJ Carlos; el Mulla't per l’esclerosi múltiple; i la inauguració de l’exposició fotogràfica Veïnes de Cal Rosal, de Yamina Tarabi, en col·laboració amb Konvent. A la tarda, cercavila amb Correnotes Band. I a la nit, Espectacle Orpheus al teatre de Cal Rosal, de la companyia Insectotròpics.

La festa major es tancarà diumenge amb torneig de petanca, classe de zumba, vermut musical a la plaça del Centre amb Aquell Parell, i a la tarda, espectacle de Lo Pau de Ponts al teatre.